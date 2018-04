In einem langen Fernsehinterview gibt Frankreichs Präsident seine Marschrichtung bekannt – auch in der Syrien-Krise.

Nach dem alliierten Raketenbeschuss auf Syrien will Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Russland und die Türkei an den Verhandlungstisch holen. Das sagte Macron den Fernsehsendern BFMTV und RMC sowie der Internetzeitung «Mediapart» in einem längeren Interview.

Die Angriffe auf syrische Ziele seien legitim gewesen. Es sei eine Frage der Glaubwürdigkeit gewesen, nun zu handeln, verteidigt Macron den Luftschlag. Alles andere hätte die Gemeinschaft in der Sache Syriens geschwächt.

Die Operation sei ein Erfolg und die Produktion chemischer Waffen in Syrien zerstört, sagte Macron. «Frankreich, wie auch die Verbündeten, haben dem Regime von Baschar al-Assad nicht den Krieg erklärt. Wir haben nur gezeigt, dass internationales Recht sowie die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates nicht mehr wirkungslos bleiben.»

Verhandlungen seit längerem geplant

Macron sagte, er habe ursprünglich geplant, in die Türkei zu reisen und sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zu treffen. Der Chemiewaffeneinsatz in Syrien und das Vorgehen im Rebellengebiet Ost-Ghuta bei Damaskus habe diesen Plan aber durchkreuzt. «Um einen dauerhaften Frieden in Syrien zu erreichen, müssen wir mit Russland, Iran und Türkei an einem Tisch sitzen.»

Macron wies auf den Dialog mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump hin: «Wir haben ihn überzeugt, dass es nötig ist, in Syrien zu bleiben.» Frankreich habe Washington auch dazu gebracht, die Militärschläge auf Einrichtungen zur Produktion von Chemiewaffen zu beschränken.

Am Montag will Frankreich im UNO-Sicherheitsrat eine Initiative für Frieden in Syrien einbringen.