Pete Buttigieg liegt bei der ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen in Iowa mit 26.8 Prozent vorne.

Auf Platz zwei folgt Senator Bernie Sanders (25.2 Prozent).

Die Demokratische Partei kann aktuell 71 Prozent der Resultate aus den insgesamt 99 Counties des Staates Iowa präsentieren , Link öffnet in einem neuen Fenster .

. Bis wann die restlichen Daten und damit das Endergebnis vorliegen werden, ist zurzeit unklar.

Auf Rang drei liegt demnach Senatorin Elizabeth Warren (18.4 Prozent), mit dem vierten Platz muss sich der frühere US-Vizepräsident Joe Biden (15.4 Prozent) begnügen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse hat sich deutlich verzögert. Die Partei führte dies auf Unstimmigkeiten bei der Überprüfung der Resultate zurück.

Analyse von SRF-Korrespondent Peter Düggeli Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Peter Düggeli ist SRF-Korrespondent in Washington. SRF Auch 24 Stunden nach Wahlschluss warten wir immer noch auf das Endergebnis. Die Demokraten in Iowa sind immer noch mit den Auswertungen dieser Chaos-Wahl beschäftigt. Es ist noch zu früh für ein abschliessendes Fazit. Und bei allen Einschätzungen muss man sich immer bewusst sein: Erst einer von 50 Staaten hat gewählt. Dennoch kann man wohl ein paar Trends herauslesen. Es scheint, dass Pete Buttigieg und Bernie Sanders einen sehr guten Abend hatten. Sanders hat wie erwartet bei unter 30-Jährigen gut abgeschnitten, und Buttigieg hat offenbar über alle Altersgruppen hinweg, auf dem Land und in den Städten schön gepunktet. Joe Biden hingegen könnte zur grossen Enttäuschung enden. Die Biden-Leute haben immer betont, ein Sieg in Iowa sei überhaupt nicht zwingend, um die Nominierung zu bekommen. Und da haben sie recht. Joe Biden setzt auf den grossen Support von afroamerikanischen Wählerinnen und Wählern, vor allem auch in den Südstaaten – und er führt landesweit immer noch in den Umfragen. Aber die Zahlen, die bis zur Stunde in Iowa vorliegen, sind massiv unter den Erwartungen. Er führt im Moment nur gerade in sechs Verwaltungsbezirken, vor allem auf dem Land. Iowa hat insgesamt 99 solche Bezirke. Neben den drei Männern liegen auch die Senatorinnen Elizabeth Warren und Amy Klobuchar recht gut im Rennen. Warren auf Platz drei, und Klobuchar ist als Fünfte überraschend nahe an Biden dran. Oft waren nach Iowa nur noch drei Kandidaten mit sehr guten Chancen im Rennen. Wegen des möglichen Tauchers von Biden ist das diesmal anders. Iowa hat die Spreu nicht vom Weizen getrennt, wie das einige erwartet hätten. Das macht das Rennen vor allem eines: spannend. Am nächsten Dienstag geht es in New Hampshire weiter.

Buttigieg sprach nach Bekanntwerden der Teil-Ergebnisse der ersten Demokraten-Vorwahl in den USA von einem erstaunlichen Sieg. «Ich habe noch nie so sehr an unsere Kampagne, an unser Team und an unsere Vision geglaubt, die uns an diesen Punkt gebracht hat», sagte Buttigieg in Laconia im US-Bundesstaat New Hampshire.

Iowa hatte die Vorwahl bereits am Montagabend abgehalten. Wegen einer technischen Panne bei der Demokratischen Partei zog sich die Veröffentlichung aber ungewöhnlich lange hin.

So wird in einem Caucus gewählt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Nicht ein Stimmzettel, sondern die physische Präsenz ist in einem Caucus entscheidend. Reuters Bei den Vorwahlen in Iowa handelte sich nicht um eine klassische Wahl mit Stimmzetteln, sondern um einen sogenannten Caucus.

Eingetragene Wähler der Demokraten versammelten sich an mehr als 1600 öffentlichen Orten wie Kirchen, Schulen oder Turnhallen, um zu diskutieren, welchen Bewerber sie bevorzugen oder aussieben.

Das Ergebnis ihrer Versammlungen übermitteln die Gruppen dann an die Landespartei. Diese berechnet, wie viele Delegiertenstimmen auf die jeweiligen Bewerber entfallen.

«Inakzeptabler» Vorfall

Bei dem Caucus in Iowa gab es drei zentrale Probleme:

Mit einer App für Smartphones sollten die Ergebnisse übertragen werden, doch die App erfasste die Daten zwar korrekt, aber nur teilweise. Es habe einen Programmierfehler in der App gegeben. Viele Nutzer, die Probleme mit der App hatten, griffen wie früher ganz traditionell zum Telefon. Sie kamen aber teilweise über Stunden nicht durch oder landeten in Warteschleifen. Vermutlich hat auch eine Neuerung bei der Veröffentlichung der Daten zu den Schwierigkeiten beigetragen. Die Demokraten in Iowa wollten nicht nur die einzelnen Caucus-Ergebnisse, sondern mehrere Datensätze veröffentlichen. Damit wurde aber das Übermitteln der Daten komplexer.

Der Chef der Demokratischen Partei in Iowa, Troy Price, sagte am Dienstag, was in der Wahlnacht passiert sei, sei «inakzeptabel». Er bitte dafür zutiefst um Entschuldigung. Die nun vorgelegten vorläufigen Zahlen seien absolut korrekt. Weitere Ergebnisse würden veröffentlicht, sobald sie vorlägen. Auf die Frage, wann mit dem endgültigen Resultat zu rechnen sei, sagte er: «Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.» An erster stehe die Genauigkeit der Angaben.