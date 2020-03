Bei Vorwahlen in sechs US-Bundesstaaten geht der Siegeszug von Ex-Vizepräsident Joe Biden weiter.

Gemäss US-Medien siegte Biden in Mississippi, Missouri, Michigan und Idaho. Vor allem die Wahl in Michigan galt als wichtiger Test.

Es sehe nach einer «weiteren guten Nacht» aus, sagte Joe Biden.

In Washington und North Dakota liegt Senator Bernie Sanders derzeit knapp vorne. Es gibt jedoch noch keine verlässlichen Hochrechnungen

Wegen des Coronavirus sagten Biden und Sanders Wahlkampf-Veranstaltungen ab.

Biden sprach nach Schliessung der Wahllokale bei einem Auftritt in der Nähe seines Wahlkampfzentrums in Philadelphia. Man sei einen Schritt näher, Anstand, Würde und Ehre im Weissen Haus wiederherzustellen.

Aufruf zur Zusammenarbeit

Einige hätten seine Wahlkampagne noch vor Kurzem totgesagt, sagte Biden weiter. «Nun sind wir sehr lebendig.» Er rief seinen parteiinternen Rivalen Sanders zudem zur Zusammenarbeit auf. «Wir haben ein gemeinsames Ziel. Zusammen werden wir Donald Trump besiegen».

Vor allem die Abstimmung im Industriestaat Michigan im Mittleren Westen der USA galt laut Beobachtern als wichtiger Indikator für die Stärke von Biden und Sanders. Biden scheint laut den Hochrechnungen zu siegen, mit über 50 Prozent der Stimmen. Bernie Sanders kommt demnach auf gut 36 Prozent der Stimmen.

In Michigan ging es um die Stimmen von 125 Delegierten für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Juli. Die meisten Delegiertenstimmen, die an diesen Wahltag zu vergeben waren. Insgesamt waren am Dienstag 352 Delegiertenstimmen zu holen. Nach den Teilresultaten hat Joe Biden mindestens 157 Stimmen geholt, Bernie Sanders mindestens 97.

Delegierte für den Parteitag im Sommer Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Bei einer Serie von Vorwahlen, die sich bis zum Sommer hinzieht, werden die Stimmen von Delegierten verteilt. Diese reisen im Juli zum Nominierungsparteitag der Demokraten in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, um dort endgültig den Präsidentschaftskandidaten zu küren. 1991 von 3979 regulären Delegierten dort muss ein Bewerber auf seiner Seite haben, um sich die Nominierung zu sichern. Die Präsidentschaftswahl in den USA findet im November statt. Die Republikaner wollen im August formell Trump zu ihrem Präsidentschaftskandidaten küren.

Insgesamt ging es bei diesem Vorwahltag um etwa neun Prozent aller regulären Parteitagsdelegierten. Angesichts der vergleichsweise vielen zu verteilenden Stimmen wurde der Wahltag auch «Mini Super Tuesday» genannt.

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden hatte in der vergangenen Woche beim wichtigsten Vorwahltag, dem «Super Tuesday», mit Vorwahlen in 14 Bundesstaaten eine laut Beobachtern überraschende Siegesserie hingelegt und Sanders den Rang als Favorit in nationalen Umfragen abgelaufen.

Biden kam vor den heutigen Wahlen auf 670 Delegiertenstimmen, Sanders auf 574. Kandidatin Tulsi Gabbard lag abgeschlagen auf dem dritten Rang.

Einfluss des Coronavirus auf US-Wahlkampf Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: keystone Der Coronavirus-Ausbruch in den USA wirkt sich auf das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten aus. Ex-Vizepräsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders beraten zurzeit mit ihren Wahlkampfmanagern über das weitere Vorgehen. Am Dienstag hatten beide wegen der Epidemie auf grosse Abschlusskundgebungen nach der Vorwahl im Bundesstaat Michigan verzichtet. Das Team von Biden, der in Michigan auftrumpfte, sagte zudem eine für Donnerstag geplante Veranstaltung in Florida ab, wo die nächsten Vorwahlen stattfinden. Stattdessen will der 77-Jährige in seiner Heimat Delaware eine Stellungnahme zum Kampf gegen das Virus abgeben. Sowohl Biden als auch Sanders haben das Vorgehen von Präsident Donald Trump in der Virus-Krise kritisiert.

Trump bei den Republikanern gesetzt

Bei den Republikanern, die am Dienstag ebenfalls Vorwahlen abhielten, stand das Ergebnis quasi schon fest: Trump hat parteiintern keine ernstzunehmende Konkurrenz. Er konnte erneut mit überwältigenden Resultaten rechnen.

US-Präsident Donald Trump hat sich denn auch in allen sechs Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Republikaner zum Sieger erklärt. Trump bedankte sich auf Twitter bei den Wählern für deren Unterstützung.