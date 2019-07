Wahlen in der Ukraine

Bei der Parlamentswahl in der krisengeschüttelten Ukraine ist die Partei des Präsidenten Wolodimir Selenski nach Prognosen stärkste politische Kraft geworden.

Seine prowestliche Partei Sluha Narodu (Diener des Volkes) kann demnach mit mehr als 40 Prozent der Stimmen rechnen.

Für die Regierungsbildung braucht Selenski allerdings einen Regierungspartner.

Nach Auswertung von rund 22 Prozent der Stimmzettel lag die Partei Selenskis bei knapp 42 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde demnach die prorussische Oppositionsplattform mit rund 11 Prozent der Stimmen. An dritter Stelle landete die Partei Europäische Solidarität von Ex-Präsident Petro Poroschenko.

Fünf der insgesamt 22 Parteien schafften wohl den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Der Wahlbeteiligung war mit knapp 50 Prozent geringer als vor fünf Jahren.

Selenski will Krieg im Osten beenden Selenski bekräftigte am Sonntagabend in Kiew, sein Ziel sei eine Beendigung des Krieges im Osten des Landes. Vorrangige Aufgaben seien zudem, die ukrainischen Gefangenen aus Russland zurückzuholen sowie der Sieg über die Korruption.

Am Wahlabend sagte Selenski auch, dass er mit der nationalliberalen Partei Holos des Kuschelrocksängers Swjatoslaw Wakartschuk Koalitionsverhandlungen aufnehmen wolle. In der Holos-Partei sind etliche Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter prominente Anti-Korruptions-Kämpfer. Die Partei erhielt den Prognosen zufolge gut 6 Prozent der Stimmen.

Auch die Vaterlandspartei der früheren Regierungschefin Julia Timoschenko bot sich an für eine Mitarbeit in der Regierung. Sie kam auf gut 7 Prozent der Stimmen. Allerdings hatte Selenski stets klargemacht, dass er in erster Linie mit politisch neuen Gesichtern zusammenarbeiten möchte.