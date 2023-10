In den deutschen Bundesländern Bayern und Hessen haben zwei mit Spannung erwartete Landtagswahlen begonnen.

Umfragen sagen den Parteien der auf Bundesebene regierenden Ampel-Koalition SPD, FDP und Grüne ein eher schwaches Abschneiden bei den Parlamentswahlen voraus.

Die christdemokratischen Schwesterparteien CDU und CSU dürften erneut als Gewinnerinnen hervorgehen.

Die Wahllokale schliessen um 18 Uhr. Etwa eine halbe Stunde später werden erste Hochrechnungen erwartet.

Bayern und Hessen sind im innerdeutschen Vergleich zwei wirtschaftsstarke Regionen. Zusammen gezählt leben knapp 20 Millionen Menschen in den beiden Bundesländern – das sind fast 24 Prozent der deutschen Bevölkerung.

In Bayern stellt die CSU, die nur dort existiert, seit mehr als 65 Jahren den Regierungschef. Mit Spannung wird erwartet, ob sie nach dem eher schwachen Abschneiden bei der Wahl 2018 nochmals Stimmen einbüssen wird. Stärkste Partei dürfte sie auf jeden Fall bleiben.

Ministerpräsident Markus Söder regiert seit 2018 in einer Koalition mit den konservativen Freien Wählern. Diese würden laut Umfragen zulegen. So wäre eine Neuauflage der Koalition sicherlich möglich.

Legende: Hubert Aiwanger (links) und Markus Söder (rechts) sprechen vor Medien im unteren Hofgarten bei der bayerischen Staatskanzlei. KEYSTONE/DPA/Stefan Puchner

Dass der Parteichef der Freien Wählern, Hubert Aiwanger, im Wahlkampf mit einem antisemitischen Flugblatt aus Schülerzeiten in Verbindung gebracht wurde, hat ihnen in den Umfragen nicht geschadet. Der Zettel wurde in den 1980er-Jahren im Schulthek des damaligen Gymnasiasten gefunden. Aiwanger hatte zurückgewiesen, das Flugblatt geschrieben zu haben. Kurz darauf teilte sein älterer Bruder mit, der Verfasser zu sein.

02:43 Video Archiv: Markus Söder hält an Wirtschaftsminister Aiwanger fest Aus Tagesschau vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

In Hessen winkt der CDU von Ministerpräsident Boris Rhein ein weiterer Ausbau der Stimmen. Die Christdemokraten regieren dort seit knapp zehn Jahren in einer Koalition mit den Grünen. Die SPD schickt Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin ins Rennen.

Diese steht unter anderem wegen der Migrationspolitik in Deutschland in der Kritik. In Umfragen ist die SPD auf unter 20 Prozent abgesackt. Faeser will Bundesministerin bleiben, wenn sie in Hessen scheitert. Ihr wurde deshalb vorgeworfen, nicht mit vollem Herzen bei der Sache zu sein und sich ein Hintertürchen offenzuhalten.

Legende: Die deutsche Innenministerin Nancy Faesern gibt ihre Stimme bei der hessischen Landtagswahl in einem Wahllokal in Schwalbach am Taunus ab. Keystone/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Die Wahllokale sind bis 18:00 Uhr geöffnet. Mit ersten Prognosen der grossen TV-Sender wird unmittelbar mit Schliessung der Stimmlokale gerechnet, mit ersten Hochrechnungen etwa eine halbe Stunde später. Das vorläufige Endergebnis wird in der Nacht zum Montag erwartet.