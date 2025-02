Wahlen in Ecuador

Am Sonntag hat in Ecuador die Präsidentschaftswahl stattgefunden.

Zwischen Daniel Noboa und Luisa Gonzalez zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Beide dürften das absolute Mehr verfehlen.

Von den 16 Kandidaten wurden dem Mitte-Rechts-Politiker und Amtsinhaber Daniel Noboa sowie der links ausgerichteten Luisa Gonzalez die besten Chancen bei den Präsidentschaftswahlen ausgerechnet. Aktuell sind gut 78 Prozent der Stimmen ausgezählt. Noboa liegt mit 44.4 Prozent der Stimmen vorne. Gonzalez kommt auf 44.1 Prozent Wähleranteil.

Beide Kandidaten dürften das absolute Mehr wohl verfehlen. Damit wird wahrscheinlich eine Stichwahl nötig. Bei dieser wird am 13. April der Präsident Ecuadors bis 2029 gewählt.

Wahlsystem in Ecuador Box aufklappen Box zuklappen Ein Kandidat ist dann gewählt, wenn er die absolute Mehrheit erreicht. Es wird ebenfalls kein zweiter Wahlgang nötig, wenn der Kandidat mit den meisten Stimmen auf über 40 Prozent Wähleranteile kommt und mindestens zehn Prozentpunkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte aufweist. Eine Stichwahl würde am 13. April stattfinden.

Der 37-jährige Noboa erbte ein Bananen-Imperium und ist daher zu viel Geld gekommen. 2021 stieg er in die Politik ein und 2023 wurde er schliesslich erstmals zum Präsidenten von Ecuador gewählt.

Legende: 13.7 Millionen Bürgerinnen und Bürger waren zur Wahl aufgerufen. Keystone/Carlos Nogiera

Mit harter Hand versucht er seither die Sicherheit in Ecuador wieder zu verbessern. Noboa deklarierte mehrere Drogenbanden in Ecuador zu Terrororganisationen, damit er sie auch mit dem Militär bekämpfen kann. Als Folge davon steckt das Land jetzt in einem bewaffneten internen Konflikt.

Krise in Ecuador

Die Lage in Ecuador ist angespannt. Die Gewalt der Drogenbanden – Ecuador hat eine der höchsten Mordraten Lateinamerikas – hat vor allem die Pazifik-Küstenregion im Griff. Betroffen sind Städte wie Guayaquil, von wo aus Kokain in alle Welt verschifft wird. Doch auch sonst ist die Sicherheitslage fragil. Bei den letzten Wahlen 2023 wurde der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio in der Hauptstadt Quito auf offener Strasse erschossen.