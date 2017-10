Wahlen in Tschechien

Die Protestbewegung ANO («Ja») von Andrej Babiš erreicht gemäss bisher ausgezählten Wahlkreisen 30,1 Prozent der Stimmen.

Auf Platz zwei kommt derzeit die rechtspopulistische SPD des tschechisch-japanischen Unternehmers Tomio Okamura mit 11,2 Prozent.

Die Sozialdemokraten (ČSSD), die bisher den Regierungschef gestellt hatten, stürzen auf 7,6 Prozent ab.

Nach der Schliessung der Wahllokale in Tschechien um 14:00 Uhr hat die Auszählung der Stimmen begonnen. Nach Auszählung von drei Viertel der Wahlbezirke erreicht Andrej Babiš mit seiner Protestbewegung ANO («Ja») 30,1 Prozent der Stimmen. Das teilte die Statistikbehörde CSU in Prag mit.

Zweitstärkste Kraft könnte die neue rechtspopulistische SPD des tschechisch-japanischen Unternehmers Tomio Okamura werden. Sie erhielt 11,2 Prozent der Wählerstimmen.

Die Sozialdemokraten (ČSSD) stürzen auf 7,6 Prozent ab. 2013 hatten sie noch 20,5 Prozent erreicht. Der amtierende Ministerpräsident Bohuslav Sobotka war nicht mehr zur Wahl angetreten. Auch die Kommunisten (KSCM) verloren deutlich.

Mit dem Einzug ins Parlament kann erstmals auch die linksgerichtete Piratenpartei rechnen. Ins Abgeordnetenhaus ziehen alle Parteien ein, wenn sie die 5-Prozent-Hürde erreichen.

Der tschechische Staatspräsident Präsident Milos Zeman hat bereits signalisiert, dem Wahlsieger den Regierungsauftrag geben zu wollen.

Babiš ist Programm

Vor vier Jahren war die Bewegung ANO mit 18,7 Prozent zweitstärkste Kraft geworden. Weil der 63-jährige Grossunternehmer Andrej Babiš den Staat wie eine Firma lenken will, wird er in den Medien auch der «tschechische Donald Trump» genannt. Im Wahlkampf trat er als Euroskeptiker und Flüchtlingsgegner auf.

Bereits die Wahlumfragen deuteten auf einen Vorsprung der Protestpartei ANO des Milliardärs Andrej Babiš hin, obwohl die Polizei wegen mutmasslichen EU-Subventionsbetrug gegen ihn ermittelt. Bereits im Mai trat er wegen mutmasslichen Steuerbetrugs als Finanzminister zurück.

Im Wahlkampf profilierte sich der 63-Jährige Babiš als Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik und als Gegner einer vertieftn EU-Integration.

Persönlichkeit vor Wahlprogramm

In Tschechien trafen 42 Prozent der Wahlberechtigten ihre Entscheidung erst in den letzten Tagen vor dem Wahltermin. Das ergab eine Umfrage im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. 22 Prozent der rund 5000 Befragten gaben indes an, immer die gleiche Partei zu wählen.

«Das Wahlverhalten hängt immer stärker von den Persönlichkeiten der Spitzenkandidaten ab», sagte der Politologe Tomas Lebeda. Die Wahlprogramme rückten immer mehr in den Hintergrund.