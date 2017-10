Wahlen in Tschechien

In Tschechien ist die zweitägige Parlamentswahl zu Ende. Erste aussagekräftige Resultate werden nachmittags erwartet.

Protestpartei ANO vor Wahlsieg in Tschechien 2:05 min, aus Tagesschau vom 20.10.2017

In Tschechien sind die Wahllokale um 14 Uhr geschlossen worden. Bereits am Freitag hatten die Tschechen ihre Stimme abgeben können. Erste Resultate werden für den späteren Nachmittag erwartet.

Um den Einzug ins Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Kammern, bewirbt sich die Rekordzahl von 31 Parteien.

Seit 2014 regiert eine Mitte-Links-Koalition aus Sozialdemokraten (ČSSD), ANO-Partei und Christdemokraten (KDU-ČSL).

Der derzeitige Ministerpräsident und ČSSD-Politiker Bohuslav Sobotka (45) tritt aus persönlichen Gründen nicht wieder an.

Tschechien erlebt seit mehreren Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung, der sich auch in steigendem Wohlstand für viele Bürger niederschlägt. Trotzdem gibt es eine grosse Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien und mit der Wohlstandslücke zum grossen Nachbarn Deutschland, die nicht kleiner werden will. Und die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union wird als Zwang wahrgenommen, dem man sich unter allen Umständen entziehen will.

Ein Mann als Programm

Alle Umfragen sagen einen starken Vorsprung der populistischen Protestpartei ANO (Deutsch: Ja) des Milliardärs Andrej Babiš voraus. Dies obwohl sich Vorwürfe gegen ihn häufen. Aktuell ermittelt die Polizei wegen mutmasslichen EU-Subventionsbetrug gegen ihn. Bereits im Mai trat er wegen mutmasslichen Steuerbetrugs als Finanzminister zurück.

Im Wahlkampf profilierte sich der 63-Jährige als Kritiker der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gegner einer tieferen EU-Integration. Babiš hat es geschafft, sich vom Establishment abzugrenzen, obwohl er eigentlich dazu gehört. Er sei «im Grunde kein Demokrat», warnt ein Kritiker. Andere vergleichen ihn mit Donald Trump oder Silvio Berlusconi.

Gewählt wurde am Freitag und am Samstagvormittag. Mit ersten aussagekräftigen Auszählungsergebnissen wird bis zum späten Samstagnachmittag gerechnet – Hochrechnungen gibt es nicht.

In Tschechien besteht die Verhältniswahl, nach einer Wahlrunde steht das Ergebnis also bereits fest. Ins Abgeordnetenhaus ziehen alle Parteien ein, die die 5-Prozent-Hürde erreichen.