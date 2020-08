Wahlen in Weissrussland

In Weissrussland ist es zu blutigen Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen.

Dies, nachdem die Behörden den haushohen Sieg des autoritären Amtsinhabers Alexander Lukaschenko bei der Präsidentschaftswahl angekündigt hatten.

Nach Angaben der Behörden ergaben Nachwahlbefragungen, dass Lukaschenko rund 80 Prozent der Stimmen machte. Die Oppositionskandidatin, Swetlana Tichanowskaja, kam auf knapp sieben Prozent. Inzwischen veröffentlichte die Wahlkommission die Ergebnisse.

Wahlkommission erklärt Lukaschenko zum Sieger Gemäss vorläufigen Angaben der Wahlkommission habe der amtierende Präsident Aleksander Lukaschenko 80.2 Prozent der Stimmen erhalten. Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja komme auf 9.9 Prozent der Stimmen, so die Wahlkommission.

Zehntausende gingen in der Hauptstadt Minsk und anderen weissrussischen Städten auf die Strassen und protestierten gegen Wahlfälschungen. Dabei kam es in der Nacht zu blutigen Zusammenstössen mit der Polizei.

Verletzte und mindestens ein Todesopfer Textbox aufklappen Textbox zuklappen Legende: Protestierende halfen den Rettungskräften bei der Versorgung der Verletzten. Keystone Bei den Zusammenstössen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Weissrussland hat es viele Verletzte und offenbar auch mindestens ein Todesopfer gegeben. Das hat eine Menschenrechtsorganisation der Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das Todesopfer sei von einem Gefangenentransporter der Polizei umgefahren worden, teilte die Aktivistengruppe Spring 96 mit. Mindestens 120 Menschen seien festgenommen worden. Das seien jedoch nur vorläufige Zahlen.

Die Polizei ging brutal gegen friedliche Demonstranten vor. In der Hauptstadt Minsk setzten die Sicherheitskräfte Wasserwerfer, Gummigeschosse und Blendgranaten ein.

Videos von blutigen Strassenschlachten

Nach Angaben von Beobachtern sollen sich in der Hauptstadt bis zu 100'000 Menschen an den Demonstrationen beteiligt haben. In sozialen Netzwerken wurden immer wieder Videos veröffentlicht, wie Polizisten auf Menschen einprügelten. Auch gewisse Demonstranten attackierten Polizisten, um Festnahmen zu verhindern.

Legende: Bei den Protesten in Weissrussland wurden zahlreiche Demonstrierende festgenommen. Keystone

Wie viele Menschen festgenommen wurden, teilten die weissrussischen Behörden zunächst nicht mit. Die Menschenrechtsorganisation Wesna spricht von mehr als 50 Festnahmen allein in Minsk. Landesweit sollen es 120 gewesen sein. Diese Zahl dürfte weiter steigen.

Es kann keine Anerkennung eines solchen Wahlergebnisses geben.

Inzwischen rief Oppositionskandidatin Tichanowskaja die Polizei zum Gewaltverzicht auf und appellierte an ihre Anhängerinnen und Anhänger, Provokationen zu unterlassen.

Tichanowskaja wollte ihre Niederlage jedoch nicht einräumen: «Es kann keine Anerkennung eines solchen Wahlergebnisses geben», sagte Sprecherin Anna Krasulina der Deutschen Presse-Agentur. Es sei damit zu rechnen gewesen, dass die staatlichen Prognosen Lukaschenko rund 80 Prozent der Stimmen zuschreiben würden.

Neue Proteste angekündigt

Von Lukaschenko gab es nach der Abstimmung keine Reaktion. Einzelne örtliche Wahllokalen, in denen es keine Wahlfälschung gegeben haben soll, verkündeten bereits Ergebnisse, nach denen Staatschef Lukaschenko eine schwere Niederlage erlitten habe. Teils sei Tichanowskaja auf 80 bis 90 Prozent der Stimmen gekommen.

In einzelnen Orten kam es entsprechend zu ersten Siegesfeiern für die Oppositionskandidatin. Die Menschen riefen die Uniformierten auf, sich dem Wählerwillen zu beugen und dem Volk anzuschliessen.

Mittlerweile hat sich die Lage in Weissrussland laut Staatsmedien vorübergehend beruhigt. In sozialen Netzwerken kündigten Aktivisten allerdings bereits neue Proteste an.