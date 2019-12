Der Ticker startet um 16:40 Uhr

14:01 Schottland plant Unabhängigkeitsreferendum Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will bereits in der nächsten Woche den rechtlichen Prozess für ein neues Unabhängigkeitsreferendum anschieben. Das kündigte Sturgeon am Freitag in Edinburg an. Die Schotten hätten das Recht, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, sagte Sturgeon. «Es ist die Sache des schottischen Parlaments, nicht einer Regierung in Westminster, zu sagen, ob und wann es ein neues Referendum geben sollte», sagte sie. «Es geht nicht darum, Boris Johnson um Erlaubnis zu fragen», sagte Sturgeon. Es gehe vielmehr darum, dass das schottische Volk seine eigene Zukunft bestimmen können sollte. «Sie, als Führer einer in Schottland geschlagenen Partei, haben nicht das Recht, sich in den Weg zu stellen», rief sie Johnson zu. «Als ein unabhängiges Schottland, werden wir immer die Regierungen bekommen, die wir wählen», betonte sie. Sturgeon muss den sogenannten Article 30 des Schottland-Acts ziehen, um ein rechtlich bindendes Referendum abhalten zu können. Das würde bedeuten, dass eine entsprechende Befugnis von Westminster auf das Regionalparlament in Edinburgh übertragen würde. Darüber müssen beide Kammern des Parlaments in Westminster befinden. Premierminister Boris Johnson hatte seine ablehnende Haltung zu solch einem Unterfangen bereits deutlich gemacht. 00:25 Video Nicola Sturgeon: «Boris Johnson darf Schottland nicht aus der EU reissen.» Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

13:44 Einschätzungen von Sebastian Ramspeck «Der Freitag der 13. ist der Tag, an dem auch die Letzten begreifen müssen, dass die EU ein Familienmitglied verlieren wird», so SRF-EU-Korrespondent Sebastian Ramspeck. Klar sei aber auch, dass das Brexit-Drama auch nach dem heutigen Tag noch lange nicht vorbei sei. Am 31. Januar 2020 werde Grossbritannien vom aktiven zum passiven EU-Mitglied und in einer Übergangsperiode soll anschliessend der «Future Deal» ausgehandelt werden. «Diese Verhandlungen werden in der Sache noch komplexer sein als die Bisherigen, beispielsweise was die Automobilbranche in Grossbritannien betrifft.» 01:38 Video «Die EU wird ein Familienmitglied verlieren» Aus Tagesschau vom 13.12.2019. abspielen

13:35 Einschätzungen von Henriette Engbersen «Ich war kurz vor den Wahlen in der Region, wo die Labour-Partei massiv Sitze verloren hat. Viele haben mir dort erklärt, dass sie zum ersten Mal die Tories wählen werden, weil sie wollen, dass der Brexit nun endlich umgesetzt wird», so SRF-Grossbritannien-Korrespondentin Henriette Engbersen. Eine Frau habe ihr erklärt, dass Jeremy Corbyn für sie ein «Alt-Hippie» aus London und mit ihrem Leben nur wenig gemeinsam habe. 02:06 Video «Votum, den Brexit bald durchzusetzen» Aus Tagesschau vom 13.12.2019. abspielen

13:01 «Das Parlament konnte in den letzten Monaten nichts machen» Auf den Strassen Londons ist die Hoffnung bei vielen Menschen gross, dass das Parlament nun endlich weiterarbeiten könne: «Das Parlament konnte in den letzten Monaten nichts machen», so ein junger Wähler. Das jetzige Resultat sei diesbezüglich positiv. Er sei glücklich, dass der Brexit nun vollzogen werden könne, meint ein anderer Mann. Er werde nicht sagen, was er gewählt habe, aber man müsse den Wählerwillen respektieren. 00:40 Video Sorge und Freude – gemischte Reaktionen aus der Bevölkerung Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

12:43 Varadkar begrüsst klare Verhältnisse Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hat sich erleichtert über den klaren Wahlausgang in Grossbritannien geäussert. Damit gebe es nun eine sichere Mehrheit für die Ratifizierung des britischen EU-Austrittsvertrags, sagte Varadkar am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Dieser Vertrag garantiere, dass es keine harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland gebe. Nach der Ratifizierung werde die Europäische Union die wichtige wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Grossbritannien aushandeln, fügte er hinzu. Allerdings nannte er den absehbaren Zeitplan «enorm ehrgeizig».

12:26 Johnson bei der Queen Zurzeit weilt der neue und alte Premierminister bei der Queen. Diese wird den 55-Jährigen bitten, eine neue Regierung zu formen. Er ist der 14. Premierminister, der von der Queen im Rahmen des konstitutionellen Rituals mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Um voraussichtlich 13 Uhr MEZ soll Johnson vor die Medien treten. 00:52 Video Die Königin empfängt Johnson, um ihn mit der Bildung einer Regierung zu beauftragen Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

12:04 «Mehrheit in Nordirland glaubt an das Vereinigte Königreich und die EU» Für Mary Lou McDonald, Vorsitzende der irischen Sinn Féin, habe nun oberste Priorität, dass der Betrieb in London ab Montag wieder normal funktionieren könne. Die DUP ruft in Erinnerung, dass in Nordirland die Mehrheit an das Vereinigte Königreich und die EU glaube. «Auch in Schottland wird das nach diesem Ergebnis deutlich», so die DUP-Vorsitzende Arlene Forster. 00:53 Video Vorsitzende der irischen Parteien Sinn Féin und DUP reagieren auf Wahl-Resultate Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

11:34 «Nun kann Boris den Brexit endlich durchziehen» Die Reaktionen in Grossbritannien auf den deutlichen Wahlsieg von Boris Johnson und seinen Konservativen fallen unterschiedlich aus. «Es ist traurig. Viele Leute hofften auf eine Veränderung», meint etwa ein älterer Herr. Aber es müsse nun weitergehen. Ein junger Mann hingegen findet das Ergebnis positiv: «Das ist gut. Nun kann Boris den Brexit endlich durchziehen.» 01:13 Video «Wie stimmt Sie das Ergebnis der Wahlen?» Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

11:07 Merkel freut sich auf die weitere Zusammenarbeit Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem britischen Premierminister Boris Johnson zu seinem Erfolg bei der Unterhauswahl gratuliert. «Herzlichen Glückwunsch, Boris Johnson, zu diesem klaren Wahlsieg», zitierte Regierungssprecher Steffen Seibert sie auf Twitter.

10:48 Johnson: «Wir treten Ende Januar aus – ohne Wenn und Aber» Premierminister Boris Johnson sieht das Ergebnis als klares Zeichen, das Vereinigte Königreich wie versprochen am 31. Januar aus der EU zu führen. Und zwar endgültig: «No ifs, no buts, no maybes.» 00:07 Video Johnson: «Wir setzen Brexit um – bis am 31. Januar 2020» Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

10:25 Australiens Premierminister freut sich auf die Stabilität Australiens Premierminister Scott Morrison gratuliert seinem britischen Amtskollegen ebenfalls. Er freue sich auf die Stabilität, die der Sieg und das neue Parlament mit sich bringe. Morrison hatte im Mai selbst mit seinem Mitte-Rechts-Bündnis allen Umfragen zum Trotz die australische Parlamentswahl gewonnen.

10:10 EU-Ratschef dringt beim Brexit auf rasche Abstimmung im Unterhaus Nach der Parlamentswahl in Grossbritannien hofft EU-Ratschef Charles Michel im Ringen um den Brexit auf schnelle Klarheit. «Wir erwarten die Abstimmung des britischen Parlaments über das Austrittsabkommen so schnell wie möglich», sagte Michel vor dem zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel. Es sei wichtig, möglichst bald Klarheit zu haben. 00:38 Video EU-Ratspräsident Michel: «Wir sind bereit» Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

10:06 Beatrice Bass: «Die Leute waren unsicher bis zum Schluss» Die britisch-schweizerische Musikerin Beatrice Bass hat in der südenglischen Küstenstadt Hove für die Liberaldemokraten kandidiert und dabei auch intensiv auf die sozialen Medien gesetzt. Obwohl sie nun erwartungsgemäss haushoch gegen den Labour-Abgeordneten Peter Kyle verloren hat, zieht sie eine positive Bilanz zu ihrem Wahlkampf. «Die Lib Dems haben den Stimmenanteil in der Stadt um über vier Prozent erhöhen können, was wahnsinnig ist», sagt Bass. Die Partei habe den bis zum Schluss verunsicherten Leuten Alternativen aufgezeigt, was sich für die Zukunft positiv auswirken werde. Audio Beatrice Bass: «Die Leute waren unsicher bis zum Schluss.» 03:58 min, aus SRF 4 News aktuell vom 13.12.2019. abspielen. Laufzeit 03:58 Minuten.

9:43 Besorgnis über ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs Nach der Wahl hat sich die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley besorgt über Abspaltungstendenzen in Grossbritannien geäussert. «Mir macht grosse Sorgen, dass ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreiches bevorstehen könnte», sagte die Vizepräsidentin des Europaparlaments im Inforadio des «rbb». Auch in Nordirland und Wales werden Unabhängigkeitsbestrebungen wieder laut, allen voran aber in Schottland. So sagt die Vorsitzende der SNP, Nicola Sturgeon, deutlich in einem Interview mit BBC: «Boris Johnson hat erstens kein Recht, Schottland aus der EU zu nehmen und zweitens kein Recht zu verhindern, dass das schottische Volk über seine eigene Zukunft bestimmt.» Legende: Ein Demonstrant während einer pro-schottischen Unabhängigkeitskundgebung in Glasgow, Schottland. Reuters

9:33 Johnson: «Brexit ist unbestreitbar der Wille der Bevölkerung» Premierminister Boris Johnson ist stets für ein Spässchen zu haben – so auch in seiner ersten längeren Rede vor seinen Anhängern. «Nach diesem Wahlergebnis sind wir nun endlich imstande, was zu tun...?», fragt Johnson in die Runde. «Get Brexit done!», ruft das Publikum zurück. 00:31 Video Johnson: «Brexit ist unbestreitbar der Wille der Bevölkerung» Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

9:14 Sturgeon jubiliert über den Erfolg der SNP-Kandidatin Callaghan Die Erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, zeigt grosse Emotionen als ihre SNP-Parteikollegin Amy Callaghan das Rennen gegen Jo Swinson gewinnt. Sie solidarisiert sich aber dennoch mit der ehemaligen LibDem-Chefin, die inzwischen zurückgetreten ist. «Als Parteivorsitzende kann ich nachvollziehen, was sie durchmacht. Als weibliche Führungsspitze hat man es zudem vielleicht häufig noch schwerer als die männlichen Kollegen. Ich empfinde ihr gegenüber tiefes Mitgefühl.» 00:39 Video Sturgeon jubiliert über den Erfolg der SNP-Kandidatin Callaghan Aus News-Clip vom 13.12.2019. abspielen

8:33 Boris Johnson: «Erst Frühstück, dann Brexit!» Wahlsieger und Premierminister Boris Johnson tritt vor die Kameras: «Heute feiern wir einen Sieg – einen Sieg der Briten. Wir haben es getan, wir haben es durchgezogen! Mit diesem Wahlergebnis wurde die Gefahr eines erneuten Referendums abgewendet und der Brexit am 31. Januar ist Realität geworden.» Er beendete seine Rede mit einem Wortspiel über die ähnlich klingenden Wörter Brexit und Breakfast (Frühstück): «Lasst uns den Brexit hinter uns bringen, aber lasst uns erstmal das Frühstück hinter uns bringen.» Legende: Reuters

8:15 Johnsons Wahlsieg gibt Pfund und Euro Auftrieb Mit Erleichterung reagieren Anleger auf die Aussicht auf einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse. Der Euro und das britische Pfund haben am Freitag klar vom Wahlsieg der konservativen Partei in Grossbritannien profitiert. Die britische Währung stieg am Freitag zeitweise auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 1.3514 Dollar. Zum Euro markierte sie mit 1.2079 sogar den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren.