Fernverkehr in ganz Deutschland eingestellt

In Deutschland fährt kein Fernverkehrszug mehr. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Montagmorgen. Betroffen sind ICE- und IC-Züge.

Zuvor war bereits der Bahnverkehr in Bayern komplett eingestellt worden. Dies aufgrund des Warnstreiks der deutschen Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVK).

Für Bahnreisende, die in der Schweiz unterwegs sind, sollte der Streik keine Auswirkungen haben.

Die Verbindungen bis zur schweizerisch-deutschen Grenze würden durch die SBB sichergestellt, hiess es bei der SBB auf Anfrage.

Von Nürnberg aus gebe es derweil keine Fahrten Richtung Würzburg, München und Berlin.

Auch im Südwesten soll es zu besonders massiven Einschränkungen kommen. Vom Karlsruher Hauptbahnhof fährt nach Gewerkschaftsangaben kein Zug mehr. In Berlin sollen ab 06:00 Uhr alle S-Bahnen ausfallen, hiess es von der Deutschen Bahn. Weitere Regionen würden voraussichtlich noch hinzukommen.

Tickets bleiben gültig

Im Fernverkehr sollen alle für Montag gekauften Tickets bis Dienstag gültig bleiben, wie die Bahn mitteilte. Für bestimmte Spartickets werde zudem die Zugbindung aufgehoben. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

Die EVG hatte für Montag einen deutschlandweiten Warnstreik von 5.00 bis 9.00 Uhr am Vormittag angekündigt. Erst am frühen Nachmittag sei eine Rückkehr zum normalen Fahrplan zu erwarten, sagte ein EVG-Sprecher. Die Gewerkschaft will damit im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Die Bahn sprach von einer «völlig überflüssigen Eskalation».

Bahn spricht von «unnötiger Eskalation»

Der Grund des Warnstreiks: Die Gewerkschaft will damit im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Lohnverhandlungen für rund 160'000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen. Die Gewerkschaft fordert 7,5 Prozent mehr Geld. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben ein «7-Prozent-Paket» vorgelegt.

