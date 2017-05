Macron in der Schweiz Favorit

SRF

Nirgends leben so viele Ausland-Franzosen wie in der Schweiz: Rund 200'000, die meisten in der Romandie. Wahlberechtigt sind dieses Jahr 134'000. Rund 100 Wahlbüros stehen zur Verfügung. In der ersten Runde entschieden sich 34,7 % hierzulande für Macron (gesamt 24 %). Die zweitplatzierte Marine Le Pen erreichte in der Schweiz lediglich 8,1 %.