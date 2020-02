Was geschieht in Russland?

Die Vorwürfe des 25-jährigen Wiktor Filinkows gegen den russischen Inlandsgeheimdienst FSB wiegen schwer: «Die Leute vom FSB haben mich gefragt, weswegen ich mit meiner Frau zusammen bin. Ich sagte, dass ich sie lieben würde. Da haben sie mich nochmals mit dem Elektroschocker gefoltert und die Frage wiederholt. Da habe ich geschrien, dass ich meine Frau lieben würde», schilderte er vor Gericht in St. Petersburg.

Seine Frau, Alexandra Aksenowa, befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Ausland und hat im letzten Jahr in Finnland Asyl erhalten, da ihr in Russland Verfolgung und Folter drohen. Ihr Mann ist laut eigenen Aussagen kurz nach seiner Festnahme vom FSB verschleppt und während Stunden mit einem Elektroschocker gefoltert worden. So sei ein Geständnis erzwungen worden, welches er in der Zwischenzeit zurückgezogen hat.

Verschollene Beweise

Mitglieder einer Gefängniskommission haben ihn in der Untersuchungshaft besucht und seine Verletzungen in einem Bericht festgehalten. Der Bericht der Kommission wird jedoch nicht vor Gericht als Beweismaterial anerkannt. Bilder der Überwachungskameras im Gefängnis, welche die Schilderungen Wiktors belegen könnten, sind verschollen.

Kirill Titajew, Dozent für Rechtssoziologie an der Europäischen Universität von St. Petersburg, überrascht dies nicht: «Fast immer, wenn um Videomaterial von Untersuchungsgefängnissen oder Polizeiposten angefragt wird, stellt sich heraus, dass die Kameras nicht funktioniert haben, oder die Aufzeichnungen verloren gingen. Dies passiert, weil dieselben Leute das Videoarchiv kontrollieren, die der Folter beschuldigt werden.»

Keine Konsequenzen für den Geheimdienst

Die Anklage gegen Wiktor lautet auf Mitgliedschaft in einer linken Terrororganisation und ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Die Männer, die Wiktor mutmasslich gefoltert haben, müssen kein Verfahren befürchten. Dies sei in Russland nicht üblich, schildert der Experte Titajew: «Mir ist kein Fall bekannt, dass ein Mitarbeiter des FSB zur Verantwortung gezogen worden wäre, aufgrund einer Beschwerde eines Bürgers. Im Gegensatz zur Polizei, wo es solche Fällen gab.»

Offiziell wird nicht erhoben, zu wie vielen Fällen von Folter es unter Aufsicht von Polizei- und Sicherheitsbehörden jedes Jahr kommt. Schätzungen gehen von mehreren hundert bis zu 100’000 Fällen jährlich aus. Damit sich in Russland grundsätzlich etwas ändere, brauche es ein Umdenken seitens der Behörden, ist Titajew überzeugt: «Von offizieller Seite wird in Russland nicht anerkannt, dass die Folter systematisch geschieht. Es heisst, es handle sich um Einzelfälle, die man als solche behandeln müsse.»

Das Problem liege dabei nicht in erster Linie beim FSB: «Gott sei Dank fallen nur wenige Untersuchungen überhaupt erst in die Hände des FSB, deswegen liegt die Anzahl Folteropfer durch den FSB tiefer, als jene der Polizei.» Der Anwalt von Wiktor hat bereits Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg eingereicht.

Tagesschau, 26.2.2020, 19:30