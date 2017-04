LKW-Attacke in Stockholm

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Ministerpräsident Stefan Löfven spricht von einem Anschlag. Vier Personen kamen ums Leben.

Was man bisher weiss: In der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Der schwedische Geheimdienst und Ministerpräsident Stefan Löfven sprechen von einem Anschlag. Alles deute auf einen «terroristischen Akt» hin, zitiert die Nachrichtenagentur TT Löfven. «Eine Person wurde festgenommen, die Verbindungen zu dem Fall haben kann», schrieb die Polizei. Später gab die Polizei bekannt, dass es sich nicht um den Attentäter handelt.

Die Opfer: Lange Zeit war keine Angabe von Opferzahlen möglich. Löfven sprach im Fernsehen unter Berufung auf die Polizei zunächst von mindestens zwei Toten. Die Polizei bestätigte am späteren Abend vier Tote und 15 Verletzte. Es handle sich aber um vorläufige Angaben.

Der Hergang: Der Lastwagen raste Augenzeugen zufolge gegen 14.53 Uhr zunächst an der Kreuzung der beiden Einkaufsstrassen Drottninggatan und Kungsgatan in eine Menschenmenge. Anschliessend habe er seine Fahrt fortgesetzt und sei in das Kaufhaus Åhléns gerast.

Reporter des schwedischen Fernsehsenders SVT berichteten von einem anschliessenden Brand auf der Einkaufsstrasse und völligem Chaos. Der Anschlag fand am gleichen Ort statt, wo sich ein Selbstmordattentäter 2010 in die Luft jagte, aber niemand sonst zu schaden kam.

Der Laster gehört einer Brauerei. Ein Sprecher sagte im schwedischen Radio, der Fahrer habe gerade ein Restaurant beliefern wollen, als ein Maskierter vorne in die Fahrerkabine gesprungen und mit dem Wagen weggefahren sei.

Die Reaktion der Behörden: Die Polizei warnte die Bevölkerung davor, die Innenstadt zu betreten. Medienberichten zufolge riegelte die Polizei wichtige Gebäude in der Innenstadt ab. Der Gebäudekomplex Rosenbad, Sitz der schwedischen Regierung, das Parlamentsgebäude und das Königsschloss wurden demnach von der Polizei abgesperrt. Der U-Bahn-Verkehr wurde vorübergehend eingestellt. Die schwedische Polizei ordnet laut Nachrichtenagentur TT die Evakuierung des Stockholmer Hauptbahnhofes an.

Lastwagen rast in Stockholm in Menschenmenge

Das Personal des Universitätskrankenhauses Karolinska-Institut bei Stockholm wurde Medienberichten zufolge in Alarmbereitschaft versetzt. Zusätzliches Personal sei angefordert worden. Alle Ärzte seien gebeten worden, sich einzufinden.

Die Reaktionen: Die schwedische Königsfamilie hat schockiert auf das mögliche Attentat reagiert. «Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit grösster Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen», schrieb König Carl XVI. Gustaf auf der Homepage der Königsfamilie. Auch mehrere europäische Staaten versicherten der schwedischen Bevölkerung ihre Solidarität.