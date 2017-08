Was ist passiert?

Gegen 17.00 Uhr am Donnerstagnachmittag fährt ein weisser Lieferwagen laut Augenzeugenberichten mit hoher Geschwindigkeit auf die Flaniermeile Las Ramblas.

In der Mitte dieser Strasse ist ein breiter Flanierbereich für Fussgänger, auf diesem rast der Transporter den Berichten zufolge im Zickzack in die Menschengruppen hinein. Nach Angaben der Zeitung «El Periódico de Catalunya» legt der Fahrer auf den Las Ramblas gut 550 Meter zurück. Am Pla de l'Os bleibt der Van stehen, mitten auf einem bekannten Mosaik von Joan Miró. Der Fahrer flüchtet zu Fuss.

Meldungen, wonach es kurz nach dem Anschlag in einem Restaurant eine Geiselnahme gegeben habe, bestätigten sich nicht.

Was ist über das Tatfahrzeug bekannt?

Beim Tatfahrzeug handelt es sich um einen weissen Lieferwagen einer Leihwagenfirma. Ein zweiter Lieferwagen, mit dem der oder die Attentäter womöglich hätten fliehen wollen, sei nahe Barcelona gefunden worden, berichten katalanische Zeitungen am Abend unter Berufung auf die Polizei.

Was weiss man über den oder die Täter?

Gab es womöglich mehrere Täter? Es war am Abend unklar, wie viele Menschen in dem Lieferwagen gesessen haben. Die Polizei nahm am Abend zwei Verdächtige fest, unklar ist, ob es sich dabei um die Attentäter handelte oder wie sie in Zusammenhang mit dem Anschlag standen.

Ist etwas über die Hintergründe der Tat bekannt?

Die spanische Polizei behandelt den Vorfall von einem Terroranschlag. Am Abend reklamierte die Terrormiliz IS den Anschlag für sich. Dessen Anhänger hatten den Anschlag bereits zuvor in sozialen Netzwerken ähnlich gefeiert wie seinerzeit die Attacke in Manchester, berichtet die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group. Der Oberrabbiner von Barcelona, Meir Bar-Hen, sagte am frühen Abend, es habe nicht den Anschein, dass der Anschlag gezielt gegen Juden gerichtet gewesen sei. An der Anschlagsstrecke liegt auch das jüdische Restaurant «Maccabi».

Was weiss man über mögliche Opfer?

Der katalanische Innenminister bestätigte inzwischen 12 Tote und mehr als 50 Verletzte. Es habe zehn Schwerverletzte gegeben, heisst es weiter.

Was ist über den Anschlagsort bekannt?

«Las Ramblas» ist eine prominente Flaniermeile im Zentrum von Barcelona. Sie ist rund 1260 Meter lang und verbindet die Plaça de Catalunya mit dem Hafen. Rechts und links der Promenade befinden sich zwei Einbahnstrassen, die dem Strassenverkehr zur Verfügung stellen. Mit seinen historischen Häusern, der alten Markthalle und dem Liceu-Theater sowie den Blumenhändlern und Strassenkünstlern zählt der Boulevard zu den Hauptattraktionen für Touristen. Entlang der Ramblas und in den Seitengassen befinden sich zahlreiche Hotels, Restaurants und Hostels.

Hat sich der Täter verschanzt?

Die Polizei dementiert Medienberichte, wonach sich Menschen – darunter möglicherweise auch Täter – in einem Restaurant verschanzt hätten. Niemand habe sich verschanzt, heisst es.

Was wissen wir noch nicht?

Gab es womöglich mehrere Täter? Es war am Abend unklar, wie viele Menschen in dem Lieferwagen gesessen haben. Der Fahrer soll ein Mann von etwa 1,70 Meter Grösse sein und ein weisses Hemd mit blauen Streifen getragen haben, wie die Zeitung «El Periódico de Catalunya» berichtete. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte suchten nach dem Flüchtigen in der Umgebung. Ob der oder die Täter bewaffnet waren, blieb am Abend ebenfalls unklar. Die Polizei bestätigte die Festnahme eines Verdächtigen; um wen es sich handelte aber nicht. Die Zeitung «El País» schrieb unter Berufung auf die Polizei, bei dem Mieter des Tatfahrzeugs handele es sich um einen Marokkaner, der sich legal in Spanien aufhalte. Dies wurde offiziell nicht bestätigt. Laut dem katalanischen Fernsehsender TV3 ist ein Verdächtiger erschossen worden; dies wurde ebenfalls nicht von der Polizei bestätigt.

Richtete sich der Anschlag gegen Juden?

Die spanische Polizei spricht von einem Terroranschlag. Bisher bekannte sich aber niemand zu der Attacke. Die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte «Site Intelligence Group» berichtete, dass Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in sozialen Netzwerken den Anschlag in Barcelona ähnlich feierten wie seinerzeit die Attacke in Manchester. Der Oberrabbiner von Barcelona, Meir Bar-Hen, sagte am frühen Abend, es habe nicht den Anschein, dass der Anschlag gezielt gegen Juden gerichtet gewesen sei. An der Anschlagsstrecke liegt auch das jüdische Restaurant «Maccabi».