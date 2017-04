Einmal mehr ist es einem Mann gelungen, auf Menschen zu schiessen. Offenbar war es nicht seine Absicht, Passanten zu treffen, die auf den Champs-Elysées waren. Das bestätigen Augenzeugen. Er hatte es auf Polizisten abgesehen. Trotzdem ist die Bevölkerung schockiert von diesem Angriff. Leute, die heute zur Arbeit fahren mussten, fragten sich: Kann mir das auf dem Weg zur Arbeit auch passieren? Kann mich jemand im Café erschiessen? Diese Unsicherheit schafft ein Klima der Angst und der Irrationalität, das Auswirkungen haben kann auf die Wahlen am Sonntag. Man hofft, dass es den Behörden gelingt, die Wahlen so zu organisieren, dass die Bürger in Ruhe und ohne Furcht zur Urne gehen können.