Vor nicht einmal 24 Stunden wurde Donald Trump als US-Präsident vereidigt. Schon rollt eine Protestwelle über die Welt.

Das Wichtigste in Kürze

Mittlerweile werden in Washington eine halbe Million Demonstranten zur Grosskundgebung gegen Trump erwartet.

Weltweit sollen fast 700 Protestzüge gegen Trump laufen.

Der Zeitpunkt für Proteste so kurz nach dem Amtseid ist ungewöhnlich.

Jubel und Proteste nach Trumps Amtsübernahme

Einen Tag nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten nehmen die Proteste gegen Donald Trump eine neue Dimension an. Am Samstagnachmittag

(MEZ) werden in Washington 500'000 aus dem ganzen Land zu einer Kundgebung erwartet, die als Höhepunkt einer weltweiten Protestaktion von Frauen gilt. Sie richtet sich gegen Trumps Politik sowie seine Verbalangriffe auf Minderheiten und Frauen. Es ist eine der grössten Kundgebungen, die das Land in den vergangenen Jahren erlebt hat.

Mit pinken «Pussyhats», die den neuen Präsidenten auf die Schippe nehmen sollen, machen sich die Frauen in Washington D.C. auf den Weg in Richtung Weisses Haus. Und nicht nur dort: Geplant sind insgesamt mehr als 670 «Schwestern-Märsche». Mit ihnen wollen die Demonstranten Donald Trump zeigen, dass sie die kommenden vier Jahre nicht still sein werden.

Der von Frauenrechtsaktivisten initiierte Protest richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit, Gewalt, Rassismus, Homophobie und religiöse Intoleranz. Rund 50 Redner hatten sich für die Veranstaltung in Washington angesagt, darunter auch eine Reihe von Prominenten wie die Schauspielerinnen Ashley Judd und Scarlett Johansson, der Regisseur Michael Moore, die Frauenrechtlerin Gloria Steinem sowie Bürgerrechtlerin Angela Davis.

Zum Auftakt waren bereits in Australien und Neuseeland Tausende Demonstrantinnen für den «Marsch der Frauen» auf die Strasse gegangen. Zum Teil kam es auch zu gewaltsamen Protesten.

Schlechte Umfragewerte für Trump

Die für Samstag geplante Grosskundgebung in der US-Hauptstadt wird nach Angaben der Organisatoren von umfangreichen Sicherheitsmassnahmen begleitet. Die USA sind nach dem erbittert geführten Wahlkampf zwischen dem Republikaner Trump und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton tief gespalten.

Die Demonstration in Washington ist unter anderem ungewöhnlich, weil die Zeit direkt nach der Amtseinführung als Phase gilt, in der dem neuen Präsidenten eher Wohlwollen entgegengebracht wird. Trumps Umfragewerte sind aber derzeit so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr bei einem Amtsantritt eines US-Präsidenten.