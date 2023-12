Die Kurzeinschätzung von SRF-Ausland-Korrespondentin Sarah Nowotny:

Heute hat die polnische Regierung im Parlament die Vertrauensfrage gestellt – und verloren. Seit den Wahlen haben die Regierungsgegner eine Mehrheit, sie werden Polen von nun an regieren.

Hunderttausende schauen zu im Internet, alle Kinokarten sind ausverkauft – das Kino Kinotheka in Polens Hauptstadt Warschau hätte sogar noch mehr Tickets verkaufen können. Gezeigt wird ... eine Sitzung im polnischen Parlament, inklusive Popcorn fürs Kinopublikum. Heute ist das ein Kassenschlager, weil es dort alles gibt, was menschliche Dramen ausmacht. Eine Regierung tritt ab, die acht Jahre lang versucht hat, Polen umzuformen. Sie wollte ein religiöses, patriotisches Land, in dem die Justiz gefügig ist. Sie hat ein Land geschaffen, dessen eine Hälfte deutlich weniger religiös, deutlich weltoffener ist als vor acht Jahren – weil das halbe Land diese Regierung abgelehnt hat. An die Macht kommt nun der Lieblingsfeind der abtretenden Regierung, Donald Tusk. Die Abgewählten nannten ihn das «Böse in Person». Er wird nicht alles rückgängig machen können, was sich seine Wählerinnen und Wähler wünschen. Denn die abtretende Regierung hat vieles zementiert: mit Posten, die sie vergeben hat, mit Gesetzen, mit Gerichtsurteilen. Und auch der polnische Präsident, der ein Vetorecht hat, steht den abtretenden Konservativen nahe. Aber Donald Tusk wird im besten Fall dafür sorgen, dass Polens Politik in Zukunft weniger dramatisch ist. Und das wäre schon einiges in Polen, wo sich viele Menschen wünschen, einfach in einem «normalen» Land zu leben, in einem Land, wo man nicht im Kino Parlamentssitzungen verfolgt.