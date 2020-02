Das Flugzeug, das die ausreisewilligen Schweizer aus dem Coronavirus-Gebiet in China abholen soll, ist von Frankreich abgeflogen.

Die rund ein Dutzend Personen werden in der Nacht auf Sonntag in Südfrankreich erwartet, wo sie zunächst in Quarantäne gehen.

Im Kampf gegen das Virus wurden die Massnahmen vielerorts verschärft.

14 Schweizer Staatsangehörige hatten gegenüber der Schweizer Vertretung in Peking wegen einer Ausreise angefragt. Zehn von ihnen überlegen nun konkret, das Ausreise-Angebot anzunehmen, heisst es auf der Website des Eidg. Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Frankreich hatte angeboten, ausreisewillige Schweizer nach Europa zu fliegen.

In der Provinz Hubei, wo die hauptsächlich vom Coronavirus betroffene Millionenstadt Wuhan liegt, leben zehn Schweizer Staatsangehörige. Die Hälfte von ihnen war am 23. Januar, als Wuhan unter Quarantäne gestellt wurde, nicht im Land. Das EDA war auch von Schweizern kontaktiert worden, die sich temporär in der Provinz Hubei aufhalten.

Moskau verweigert Zwischenlandung

Auch am Samstag ging die Evakuierung von Ausländern aus China weiter, die deutsche Luftwaffe flog 128 Personen in die Nähe von Frankfurt. Der Flieger mit Deutschen und ihren Angehörigen an Bord war am frühen Morgen in Wuhan gestartet. Er durfte jedoch nicht wie ursprünglich vorgesehen in Moskau zwischenlanden. Stattdessen war er nach Helsinki umgeleitet worden, um die Crew auszutauschen und zu tanken.

«Wir haben die Überfluggenehmigung gehabt, und auch die Landegenehmigung war in Aussicht gestellt. Das hat sich jetzt anders entwickelt», sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Bonn. Durch die Route über Helsinki hatte sich die geplante Ankunft verzögert.

Legende: Die aus dem chinesischen Coronavirus-Gebiet ausgeflogenen Deutschen landeten mit einiger Verzögerung in Frankfurt. Keystone

Auch Russland holte eigene Staatsbürger zurück. Zuvor hatten Frankreich und Grossbritannien Bürger ausgeflogen.

Kritik an US-Entscheid

Die USA haben derweil eine Reisewarnung für China ausgegeben und die Einreisebedingungen verschärft. So dürfen ausländische Staatsangehörige, die sich in den letzten zwei Wochen in China aufhielten, nicht mehr in die USA einreisen – ausser sie haben dort nahe Familienangehörige.

China hat die USA wegen des Einreiseverbots scharf kritisiert. «Es ist mit Sicherheit keine Geste des guten Willens», sagte eine Sprecherin des Aussenamts in Peking. Viele Länder hätten China ihre Hilfe im Kampf gegen das Corona-Virus angeboten, sagte die Sprecherin. Sie verwies auf die Redensart «In der Not erkennt man seine Freunde». Doch was die USA täten und sagten, basiere weder auf Fakten, noch sei es zu dieser Zeit besonders hilfreich.

Auch Australien hat die Einreiseregeln für Reisende aus China verschärft. Die australische Fluggesellschaft Qantas hat, wie etliche andere Airlines weltweit, angekündigt, Flüge in gewisse chinesische Städte zu streichen.

Die Zahl der mit dem neuartigen Corona-Virus Infizierten ist in China auf fast 12'000 gestiegen. Laut Gesundheitsbehörden gab es mittlerweile 259 Todesopfer.