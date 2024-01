In Pakistan hat ein Gericht den ehemaligen Premierminister Imran Khan zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Die Justiz wirft dem Politiker die Weitergabe vertraulicher diplomatischer Informationen vor.

Khans Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) will beim Obersten Gericht Berufung einlegen.

Das Gericht befand Khan seiner Partei PTI zufolge für schuldig, den Inhalt eines geheimen Telegramms, das der pakistanische Botschafter in den USA an die Regierung in Islamabad geschickt hatte, veröffentlicht zu haben. Der frühere Aussenminister Shah Mehmood Qureshi wurde im selben Fall ebenfalls zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sollte sein schriftliches Urteil später verkünden.

Khan sitzt bereits in Haft

Khan war zuvor in einem Korruptionsfall zu drei Jahren Haft verurteilt worden, was ihn bereits von der Wahl ausgeschlossen hatte. Seine Anwälte hofften jedoch, eine Freilassung aus dem Gefängnis erwirken zu können. Dort sitzt Khan seit August. Das jüngste Urteil macht eine Freilassung unwahrscheinlich, selbst wenn es vor einer höheren Instanz angefochten wird.

Legende: Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan sitzt bereits in Haft. Nun hat ihn ein Gericht zu zehn Jahren Haft verurteilt. Archiv/REUTERS/Mohsin Raza

Gegen Khan liefen zahlreiche Verfahren, seit er 2022 durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt wurde. Im aktuellen Fall argumentiert Khan, die besagte Depesche sei ein Beweis für eine Verschwörung des pakistanischen Militärs und der US-Regierung zum Sturz seiner Regierung gewesen, nachdem er kurz vor der russischen Invasion der Ukraine Moskau besucht hatte. Die USA und das pakistanische Militär bestreiten diesen Vorwurf.

In Pakistan wird am 8. Februar ein neues Parlament gewählt. Die Opposition ist aufgrund der Inhaftierung Khans massiv geschwächt.

Immer wieder werden Premierminister in dem südasiatischen Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern vorzeitig abgesetzt – so wie Khan im April 2022. Als entscheidend für Fall und Aufstieg von Politikern in dem atomar bewaffneten Staat gilt das mächtige Militär, das seit der Staatsgründung 1947 die Hälfte der Zeit selbst regierte.