Am Amsterdamer Flughafen Schiphol behindern Schnee und Eis den Flugverkehr weiterhin massiv.

Heute werden 450 Flüge gestrichen.

Wegen Schnee und Eis hat der Flughafen Schiphol in Amsterdam heute erneut Hunderte Flüge gestrichen. Betroffen seien, Stand jetzt, 450 Flüge, berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP.

Legende: Am Flughafen Schipol werden 450 Flüge gestrichen. Keystone/KOEN VAN WEEL

Es könnten im Verlauf des Tages aber noch mehr werden. Schiphol ist einer der wichtigsten europäischen Knotenpunkte im Flugverkehr.

Bereits in den vergangenen Tagen kam es wegen des Winterwetters und des Enteisens der Maschinen zu Verspätungen und dem Ausfall etlicher Flüge.