Was ist passiert?: Bei einem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, ein Erwachsener und ein Kleinkind. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sprach ausserdem von sehr vielen Verletzten, mindestens 60.

Da einige schwer verletzt wurden, könnten weitere Tote nicht ausgeschlossen werden. «Das ist eine Katastrophe für die Stadt Magdeburg und für das Land und auch generell für Deutschland», sagte Haseloff. Die Polizei sprach von 15 Schwerstverletzten.

Nach jetzigem Stand ein Einzeltäter: Bei dem festgenommenen Verdächtigen handle es sich um einen Arzt, der in Bernburg (Sachsen-Anhalt) lebe und arbeite. Er sei nach bisherigen Erkenntnissen ein Einzeltäter und war den Behörden nicht als Islamist bekannt, sagte Ministerpräsident Haseloff. «Nach jetzigem Stand ist es ein Einzeltäter, sodass auch für die Stadt nach jetzigem Ermessen keine weitere Gefahr ausgeht, weil wir ihn festnehmen konnten und jetzt alle Untersuchungen laufen.» Landesinnenministerin Tamara Zieschang sagte, der Mann stamme aus Saudi-Arabien, er sei 2006 erstmals nach Deutschland gekommen und habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel.

Der Täter raste laut Haseloff mit einem Leihwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Sirenen überall, Blaulicht, Feuerwehr: Eine Reporterin der Deutsche Presse-Agentur berichtete, es wimmele auf dem Weihnachtsmarkt von Rettungswagen und Sanitätern. An einer grossen Weihnachtspyramide wurden demnach Verletzte versorgt.

Wie die Versorgung der Verletzten läuft: Ein Sprecher des Universitätsklinikums sagte der Deutschen Presse-Agentur, die ersten Patienten seien bereits versorgt worden. Man stelle sich jedoch auf deutlich mehr Verletzte ein. «Wir rüsten gerade auf», sagte der Sprecher. «Intensivbetten stehen bereit.»

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind nach dem mutmasslichen Anschlag die Rettungskräfte eingetroffen. KEYSTONE/DPA/Dörthe Hein

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Zahlreiche Sanitäter sind im Einsatz. KEYSTONE/DPA/Heiko Rebsch

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: In der Nähe des Weihnachtsmarkts liegt ein grosses Einkaufszentrum. KEYSTONE/DPA/Heiko Rebsch

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Laut Medienberichten soll der festgenommene Autolenker rund 400 Meter über den Weihnachtsmarkt gefahren sein. Heiko Rebsch/dpa

Ministerpräsident Haseloff dankte auch allen Helfern und Einsatzkräften: «Und mein tiefstes Bedauern und Mitgefühl allen Angehörigen und allen Betroffenen, die auch durch den Schock, selbst wenn sie nicht persönlich betroffen wurden, ganz aus dem Leben gerissen wurden.» Es müssten nun alle gemeinsam das Geschehene verarbeiten. Die Versorgung der Verletzten laufe mit maximalen Kapazitäten und Ressourcen, sagte der CDU-Politiker weiter. «Ich muss sagen, das läuft alles wirklich generalstabsmässig. Und trotzdem ist immer noch eine nicht abschliessend zu bewertende Lage hier zur Kenntnis zu nehmen.»

Reaktionen aus der Politik: Am Samstag wird nach Angaben von Ministerpräsident Haseloff Bundeskanzler Olaf Scholz nach Magdeburg reisen. «Der Kanzler wird am Samstag vorbeischauen und hier mit uns die Lage bewerten und auch sicherlich mit uns gemeinsam nicht nur trauern, sondern auch entsprechend Massnahmen besprechen, die notwendig sind», sagte Haseloff am Freitagabend in Magdeburg. «Und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der Schwere dieses Anschlages auch der Generalbundesanwalt tätig werden wird.» Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte zuletzt wiederholt zu Wachsamkeit bei Weihnachtsmarktbesuchen aufgerufen. Konkrete Gefährdungshinweise gebe es aktuell nicht, sagte die SPD-Politikerin Ende November.

«Die Nachrichten aus Magdeburg sind zutiefst erschütternd», schrieb Faeser nach dem Anschlag auf X. Und: «Die Sicherheitsbehörden werden die Hintergründe aufklären.» Bundeskanzler Scholz schrieb ebenfalls auf X: «Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.»

Bundespräsidentin Viola Amherd hat sich erschüttert über die Tat in Magdeburg gezeigt.

«Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen», schrieb Amherd auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Schweiz stehe in diesen schweren Stunden an der Seite Deutschlands.

Gedenken im Dom am Samstagabend: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll es am Samstagabend um 19.00 Uhr im Magdeburger Dom eine Gedenkstunde geben. Man wolle Betroffenen, Angehörigen und allen anderen Bürgern eine Möglichkeit zum Trauern geben, sagte die Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris am Freitagabend unter Tränen vor Journalisten. «Wir werden eine lange Zeit zum Trauern brauchen», sagte sie sichtlich fassungslos. «Wir werden das alles umfassend aufarbeiten.»

Rund acht Jahre nach Berliner Weihnachtsmarktanschlag: Fast auf den Tag genau vor acht Jahren, am 19. Dezember 2016, war in Berlin ein islamistischer Terrorist mit einem entführten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Dabei wurden 12 Menschen getötet, das 13. Opfer starb 2021 an den Folgen. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde. Auch in anderen Städten mit Weihnachtsmärkten ist die Polizei nun besonders achtsam. In Stuttgart sagte ein Polizeisprecher, die Polizeikräfte seien vor Ort sensibilisiert worden. In Berlin sagte ein Sprecher, man habe die Beamten aufgerufen, ein erhöhtes Augenmerk auf Weihnachtsmärkte zu richten.