Das Wichtigste in Kürze:

Die US-Regiergung will den Entscheid zum Stopp des Einreiseverbots umgehend anfechten und einen Eilantrag einreichen.

zum Stopp des Einreiseverbots und einen Eilantrag einreichen. Das Weisse Haus befindet das Dekret nach wie vor für «rechtmässig und angemessen» .

nach wie vor für . Der Initiant der Klage zieht bereits den Gang vor den Supreme Court in Betracht.

Die US-Regierung will gegen die Aufhebung des Einreiseverbots juristisch vorgehen, wie Sean Spicer, Sprecher des Weisse Hauses, mitteilte. Das Justizministerium werde einen Eilantrag einreichen, um das Dekret zu «verteidigen».

Darum geht es im Dekret Trump hatte am Freitag vergangener Woche den umstrittenen Erlass unterzeichnet, der einen 90-tägigen Einreisestopp für Bürger aus Syrien, dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, den Sudan und dem Jemen vorsieht. Der Republikaner rechtfertigte den Einreisestopp mit dem Kampf gegen den Terrorismus und will damit ein Wahlversprechen umsetzen.

«Rechtmässig und angemessen»

Spicer erklärte, die Regierung gehe weiterhin davon aus, dass das Dekret «rechtmässig und angemessen» sei. Trumps Erlass habe das Ziel, das Land zu schützen. Dies sei die in der Verfassung verankerte Aufgabe des Präsidenten.

In einer ersten Erklärung bezeichnete Spicer die Entscheidung des Richters als «skandalös». Exakt elf Minuten später folgt eine zweite Stellungnahme, in der das Wort «empörend» fehlt – ansonsten keine Änderungen. Es war wohl die Einsicht gereift, dass sich in einer Demokratie die Exekutive mit Kritik an der Judikative ein wenig zurückhaltend sollte – auch im eigenen Interesse.

Ferguson brockt Trump Niederlage ein

Die Klage eingereicht hatte der von den Demokraten regierte Bundesstaat Washington – nur drei Tage, nachdem der Einreisestopp vom Republikaner Trump verhängt worden war.

« Niemand steht über dem Gesetz, nicht einmal der Präsident. » Bob Ferguson

Generalstaatsanwalt im Bundesstaat Washington

«Die Verfassung hat obsiegt», wird Generalstaatsanwalt Ferguson in einer Mitteilung seiner Behörde zitiert. «Niemand steht über dem Gesetz, nicht einmal der Präsident.» Er erwarte von der Bundesregierung in Washington D.C., dass sie das Urteil befolge, sagte Ferguson. Sollte es zur Berufung kommen und ein Berufungsgericht anders entscheiden, will Ferguson vor den Supreme Court – den US-Verfassungsgerichtshof – ziehen.

Zehntausende Visa wiederrufen

Noch vor dem Entscheid des US-Bundesrichters in Seattle hatte Trump auf Twitter angemahnt: «Wir müssen das Böse aus unserem Land halten!»

Tweet von Trump – kurz vor dem Entscheid We must keep "evil" out of our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Februar 2017

In der ersten Woche des neuen Einreiseverbots haben die USA nach Angaben des Aussenministeriums fast 60'000 Visa widerrufen.

Zuvor hatte ein Anwalt der Regierung von rund 100'000 annullierten Visa gesprochen. Der Staatsanwalt konnte nicht sagen, wie viele Menschen tatsächlich zurückgeschickt wurden, wie unter anderem die «Washington Post» berichtete. Alle Inhaber einer Green Card seien dagegen ins Land gelassen worden.