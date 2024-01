In Deutschland sind seit Tagen Einsatzkräfte pausenlos in den von Überflutungen betroffenen Gebieten unterwegs. Ein Ende der Überschwemmungen ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Die Pegelstände könnten weiter steigen.

Kein Ende des Hochwassers in Deutschland in Sicht

Angespannte Lage in verschiedenen Landesteilen: In den Hochwassergebieten in Deutschland herrscht grosse Sorge vor weiter steigenden Pegelständen: Nach wie vor sind Niedersachsen, Teile Nordrhein-Westfalens, der Süden Sachsen-Anhalts und der Norden Thüringens besonders betroffen. Auch im Osten und im Norden Bayerns ist die Lage in gewissen Gebieten angespannt.

Hohe Regenmengen erwartet: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist bis zum Donnerstag mit gebietsweise hohen Regenmengen von Niedersachsen bis zum Schwarzwald sowie in den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen zu rechnen. Innerhalb von 30 bis 60 Stunden erwarten die Meteorologen 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter, im Bergland bis zu 100 Liter. In Teilen Baden-Württembergs konnten Warnungen des DWD vor ergiebigem Dauerregen aufgehoben werden.

1 / 5 Legende: Kein Durchkommen: In Lathen im Bundesland Niedersachsen ist der Fluss Ems über die Ufer getreten und hat weite Teile unter Wasser gesetzt. Keystone/DPA/LARS PENNING 2 / 5 Legende: Im Dauereinsatz: Seit Tagen sind Einsatzkräfte der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks in den betroffenen Gebieten unterwegs, wie hier in Oldenburg in Niedersachsen. Keystone/DPA/HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH 3 / 5 Legende: Gefragtes Gut: In Niedersachsen gehen langsam die Sandsäcke zur Neige – andere Bundesländer helfen aus. Keystone/DPA/HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH 4 / 5 Legende: Land unter auf einem Spielplatz in Lilienthal im Bundesland Niedersachsen. Keystone/DPA/SINA SCHULDT 5 / 5 Legende: Auch im Norden Bayerns steigen die Pegelstände zunehmend, wie auf diesem Spielplatz in Horb an der Steinach zu sehen ist. Keystone/DPA/Pia Bayer

Schulen bleiben zu: Im Hochwassergebiet an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen wird die Schulpflicht in einigen Orten ausgesetzt. Eine Notbetreuung wird eingerichtet. In der Nacht trat in Thüringen die Leina im gleichnamigen Ort über die Ufer. In Altenglan in Rheinland-Pfalz drohte wegen des anhaltenden Regens ein Regenrückhaltebecken überzulaufen. Deshalb war am Dienstagabend zunächst eine Evakuierung der Gebäude in einer Strasse angekündigt worden. Die Anwohner könnten allerdings nun vorerst in ihren Häusern bleiben, sagte ein Feuerwehrsprecher gegen 22 Uhr. Auch in der Nacht blieb die Lage vorerst stabil.

Legende: Der Glan zwischen Altenglan und dem Ortsteil Patersbach in Rheinland-Pfalz führt Hochwasser. Keystone/DPA/CHRISTIAN SCHULZ

Sandsäcke gehen zur Neige: In Niedersachsen war am Dienstag die Landesreserve von rund 1.9 Millionen Sandsäcken bis auf einen kleinen Rest aufgebraucht, wie der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in der Nacht mitteilte. Das Bundesland greife inzwischen auch auf Reserven anderer Bundesländer zurück. Rund 1.5 Millionen Säcke habe Niedersachsen so inzwischen erhalten. Mit den Sandsäcken werden etwa Deiche verstärkt.

Evakuierungen in Belgien Box aufklappen Box zuklappen Auch Belgien kämpft nach starken Regenfällen mit steigenden Pegelständen. In vielen Orten Flanderns und Walloniens sind die Flüsse über die Ufer gelaufen. An verschiedenen Orten mussten Menschen evakuiert werden. So mussten in der Ortschaft Petigny in der Nähe zur französischen Grenze die Bewohner eines Campingplatzes ihr Zuhause verlassen, wie die Zeitung «La Libre» schreibt. Im Norden des Landes starb eine Frau, nachdem sie von einem umgewehten Zaun getroffen wurde.