Britische Krankenhäuser und Arztpraxen sind Ziel eines grossangelegten Hackerangriffes geworden.

Mindestens 21 Spitäler berichteten von grösseren Störungen.

Die Einrichtungen seien nicht gezielt ins Visier genommen worden, sagte Premierministerin Theresa May. Stattdessen waren die Angriffe wohl Teil einer grösseren Aktion in mehreren Ländern.

Eine breite Welle von Cyber-Attacken hat Spitäler und Arztpraxen in Grossbritannien lahmgelegt. In Grossbritannien waren Spitäler unter anderem in London, Blackpool, Hertfordshire und Derbyshire betroffen, wie der staatliche Gesundheitsdienst NHS mitteilte. Mindestens 21 Krankenhäusern berichteten von grösseren Störungen.

Wegen der Störung der IT-Systeme beim öffentlichen Gesundheitssystem NHS mussten etwa Rettungswagen in andere Kliniken umgeleitet werden. Zahlreiche Patienten wurden abgewiesen und Routineeingriffe abgesagt.

«Ärzte und Pflegepersonal in Spitälern und Arztpraxen haben keinen Zugriff mehr auf ihre Computer», sagt SRF-Korrespondent Martin Alioth. «Elektronische Patientendossiers waren nicht mehr verfügbar, an verschiedenen Orten waren auch die Telefonverbindungen betroffen.»

Zehntausende Computer betroffen

«Der Virus tauchte offenbar auch in verschiedenen anderen Ländern wie etwa in Spanien Italien, Portugal oder Russland auf», so Alioth. In Spanien war der Telekom-Konzern Telefónica betroffen.

Es sei eindeutig eine weltweite Attacke mit Meldungen über befallene Computer aus diversen europäischen Ländern, Russland und auch Asien, bestätigt ein Experte von der IT-Sicherheitsfirma Malwarebytes. Es sehe zugleich danach aus, dass Einrichtungen wie Krankenhäuser und andere Infrastruktur gezielt attackiert worden seien. Zehntausende Computer dürften betroffen sein.

Typische Lösegeldforderung

Behörden zufolge handelt es sich bei den Schadprogrammen um sogenannte Ransomware. Diese Programme infizieren Rechner, frieren sich durch Verschlüsselung ein und verlangen eine Zahlung, um die Computer wieder freizugeben.

Bei der eingesetzten Malware handelt es sich um den Typ «Wanna Cry», der auch als «Wanna Decryptor» bekannt ist. Im Internet kursierten Bilder, auf denen angeblich die Bildschirme betroffener Rechner zu sehen waren. Darauf erscheint eine Geldforderung in der virtuellen Währung Bitcoins. Sollte der geforderte Betrag nicht innerhalb von sieben Tagen bezahlt werden, würden alle Daten gelöscht, so die Drohung.