Neue Recherchen zu Millionen von Daten über Steuertricks bringen weltweit Politiker, Prominente und Konzerne unter Druck. Auch in der Schweiz.

Datenleck «Paradise-Papers» betrifft Schweizer Firmen 2:38 min, aus Tagesschau vom 5.11.2017

Worum geht es? Die Dokumente stammen laut den Rechercheuren hauptsächlich aus der Kanzlei Appleby, vom Trust-Anbieter Asiaciti mit Sitz in Singapur und von den Firmenregistern von 19 Steueroasen. Die Recherchen zeigen, dass Appleby – einer der führenden Anbieter sogenannter Offshore-Firmen – neben seriösen Kunden auch Politiker mit fragwürdigen Geschäften betreut. Das neue riesige Datenleck wurde von den Autoren «Paradise Papers» getauft.

Was wurde untersucht? Das Material soll rund 13,4 Millionen Dokumente umfassen. Wie die ICIJ-Journalisten an die Daten herankamen, wurde nicht preisgegeben.

Wer hat untersucht? Die Dokumente wurde von einem internationalen Team von 380 Investigativjournalisten, dem ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), ausgewertet. Mehr als 90 Medien waren an der Recherche beteiligt, darunter die «New York Times», die «BBC», der «Guardian», «Le Monde» und die «Süddeutsche Zeitung». Die Auswertung dauerte rund ein Jahr.

In der Schweiz waren Journalisten von den Tamedia-Titeln «Tagesanzeiger» und «Sonntagszeitung»/»Le Matin Dimanche» an der Recherche beteiligt gewesen. Die von der Tamedia herausgegebenen Zeitungen veröffentlichten am Montag eine Serie von Artikeln über heikle Geschäfte von Schweizer Firmen in Angola, Kongo und Nigeria.

Welche Personen stehen im Fokus? In den Papieren stehen die Namen von mehr als 120 Politikern aus fast 50 Ländern, Prominenten und Konzernen, darunter auch Queen Elizabeth, Prinz Charles, U2-Sänger Bono und der US-Handelsminister Wilbur Ross. Letzterer soll als Privatmann von Geschäften mit einer Firma profitieren, die dem Schwiegersohn des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Kreml-nahen Geschäftsleuten gehöre.

Welche Verbindungen gibt es zur Schweiz? In der Schweiz hatte Appleby zu 2363 Personen und Firmen Verbindungen.

Für die Schweiz besonders interessant ist die Rolle von Jean-Claude Bastos. Der 50-jährige Schweiz-Angolaner und ein Geschäftspartner sind, wie der «Tagesanzeiger» schreibt, im Juli 2011 vom Zuger Strafgericht verurteilt worden, und zwar wegen mehrfach qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung. Trotzdem verwaltet er – beziehungsweise seine Quantum-Global-Gruppe mit Hauptsitz in Zug – den fünf Milliarden schweren Staatsfonds des bitterarmen afrikanischen Landes Angola. Chef des Staatsfonds ist José Filomeno dos Santos, der Sohn des ehemaligen Langzeitpräsidenten Angolas José Eduardo dos Santos. Für seine Dienste erhält Bastos laut dem «Tagesanzeiger» ein jährliches Einkommen von 60 bis 70 Millionen Dollar. Zudem sollen diverse Bastos-Firmen 2014 rund 120 Millionen Dollar für Beratungsdienstleistungen erhalten haben. Quantum Global und Bastos arbeiten eng mit der Kanzlei Appleby zusammen, die Kanzlei soll Bastos wegen seiner Nähe zum angolanischen Machtapparat als Hochrisiko-Kunden führen.

In den «Paradise Papers» erwähnt wird auch SBB Präsidentin Monika Ribar. Sie trat – damals bereits Vize-Präsidentin bei den SBB – im Mai 2015 dem Verwaltungsrat der Bastos-Firma Capoinvest Limited auf den Britischen Jungferninseln bei. Die Firma finanziert den Bau des Tiefseehafens in der angolanischen Provinz Cabinda. Der Profit des Hafens wird allerdings dereinst weitgehend an Bastos zurückfliessen, da ihm 69 Prozent des Hafens gehören. Ribar stand dem Projekt-Set-up beratend zur Seite, wie die SBB-Medienstelle dem «Tagesanzeiger» schreibt. Sie sei aber noch vor der Übernahme des SBB-Präsidiums bei der Capoinvest wieder ausgetreten. Laut einer Email von Februar 2016 eines Mitarbeiters von Bastos’ Family-Office soll Ribar ein Jahresgehalt von 100'000 Dollar zugesichert erhalten haben. Das schreibt der «Tagesanzeiger». Ribar bestätigt der Zeitung nur, dass sie an mehreren Sitzungen teilgenommen hat. Sie betont aber auch, dass die Capoinvest als private Firma Honorare nicht offenlegen müsste. Den Vorwurf, in ein zweifelhaftes Geschäft involviert zu sein, weist sie von sich. Sie habe vor Mandatsannahme «eine sorgfältige Prüfung durchgeführt», wie sie der «Tagesanzeiger» die SBB-Präsidentin zitiert. Die Zeitung fügt allerdings an, dass Ribar hätte wissen können, auf wen sie sich einliess, da schon im Frühjahr 2015 kritische Artikel über Bastos erschienen seien.

Als weitere Geschäftspartner von anderen Firmen von Bastos zählt der «Tagesanzeiger» Alt-Bundesrätin Ruth Metzler und den früheren Chef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Dez) Walter Fust auf. Die «Handelszeitung» nannte letzte Woche weitere prominente Weggefährten von Bastos, nämlich den Ex-UBS-Chef Marcel Rohner, Ex-Kuoni-Chef Armin Meier, Starwerber Frank Bodin und André Schneider, Ex-WEF-Geschäftsführer und Chef des Flughafens Genf.

Welche Unternehmen werden genannt? Zu Applebys Kunden gehören auch zahlreiche internationale Unternehmen. Darunter ist der Schweizer Rohstoff-Riese Glencore. Über 30'000 Dokumente im Leck sollen das Unternehmen mit Sitz in Baar (ZG) betreffen. Sie legen laut den Rechercheuren den Verdacht nahe, dass bei einem Rohstoffdeal in Afrika Schmiergelder geflossen sein könnten. Der Demokratischen Republik Kongo sollen bei Minengeschäften Millioen Dollar entgangen sein. Glencore weist die Vorwürfe zurück.

Wie hat die untersuchte Anwaltskanzlei reagiert? Appleby hatte vor wenigen Tagen eingeräumt, dass möglicherweise illegal Datenmaterial dem ICIJ zugespielt worden sei. Die Firma betont, auf legale Offshore-Praktiken zu setzen und im Einklang mit den Gesetzen zu handeln. Nach sorgsamer und intensiver Prüfung sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinerlei Belege für Fehlverhalten seitens der Firma oder ihrer Klienten gebe.

Haben die Erkenntnisse aus solchen Recherchen überhaupt Folgen? Vorherige Recherchen des ICIJ, die sogenannten «Panama Papers»-Enthüllungen, führten 2016 weltweit zu Ermittlungen. Unterlagen der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, die von Journalisten weltweit ausgewertet wurden, zeigten, dass zahlreiche Politiker, Sportler und andere Prominente Vermögen in Offshore-Firmen halten – was nicht unbedingt strafbar ist.

In Island führte die Veröffentlichung zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Sigmundur Gunnlaugsson und zum Verzicht des Staatschefs Ólafur Ragnar Grímsson, für eine Wiederwahl bereitzustehen. In Pakistan wurde Ministerpräsident Nawaz Sharif des Amtes enthoben.

Das ICIJ erhielt für die Enthüllungen der «Panama Papers» 2017 die höchste Auszeichnung im US-Journalismus, den Pulitzer-Preis.