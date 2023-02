Knapp ein Jahr nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine läuft am Nachmittag die 59. Münchner Sicherheitskonferenz an. Während dreier Tage debattieren Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und NGO-Vertreter aus fast hundert Staaten über Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Explizit nicht eingeladen zum weltweit wichtigsten sicherheitspolitischen Treffen ist erstmals Russland, aber auch Iran. Letztes Jahr waren die Russen noch eingeladen, sagten dann aber selber ab.

01:14 Video Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt Aus Tagesschau vom 17.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Nicht zumutbar für Ukraine

Die Münchner Sicherheitskonferenz habe sich die Entscheidung sicher nicht einfach gemacht, würden damit doch auch Brücken für die Suche nach Lösungen abgebrochen, schätzt Fredy Gsteiger, diplomatischer Korrespondent von SRF.

Hauptgrund sei aber wohl gewesen, dass man das der Ukraine nicht zumuten wollte. Ebenso wenig vielen anderen Staaten, in denen sich die Bevölkerung zum Teil vor den Russen fürchte: «Russland sollte keine Plattform für Propaganda und Desinformation bekommen», so Gsteiger. Zudem sei Russland im Moment gar nicht wirklich interessiert an der Suche nach einer Lösung, die einigermassen mit dem Völkerrecht zu vereinbaren wäre.

Legende: Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor dem Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Diese findet vom 17. bis zum 19. Februar 2023 im Hotel Bayerischer Hof statt. Keystone/DPA/Sven Hoppe

China hingegen nimmt mit dem obersten Aussenpolitiker Wang Yi teil. Peking werde wohl vor allem versuchen, die momentan enge Allianz zwischen den USA und Europa ein Stück weit aufzuknacken, schätzt Gsteiger: «Entsprechend dürften die Europäer von chinesischer Seite in den nächsten Tagen bestimmt viele nette Worte hören.»

Ziel: Nachhaltige Hilfe für Ukraine

Das Thema Ukraine-Krieg zieht sich praktisch durch alle der Dutzenden von Veranstaltungen, Vorträgen und Sitzungen. Es soll dafür gesorgt werden, dass die westliche Unterstützung für die Ukraine nachhaltig ist und dem Westen nicht zu schnell der Atem ausgeht. Zugleich sollen weitere Länder in Asien, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika dazu gebracht werden, Position für die Ukraine und gegen Russland zu beziehen.

Audio Sicherheitskonferenz in München beginnt 04:38 min, aus Rendez-vous vom 17.02.2023. Bild: Keystone/Sven Hoppe abspielen. Laufzeit 4 Minuten 38 Sekunden.

Die Schweiz, mit VBS-Chefin Viola Amherd vertreten, werde in München vor allem Einiges zu erklären haben, sagt Gsteiger. Denn vielerorts auch bei befreundeten Nationen werde die Neutralität der Schweiz nach dem krassen Überfall der Russen immer weniger verstanden. Gleichzeitig sei für die Schweiz die Zusammenarbeit mit anderen Ländern auch militärisch wichtiger geworden: «Wenn die Schweiz Schutz beansprucht, wird auf der anderen Seite mehr Leistung von der Schweiz erwartet und eingefordert.»