Der beiden Stabschef von Theresa Mays, Nick Timothy und Fiona Hill treten zurück.

Seit der Wahl, in der die Konservativen ihre Regierungsmehrheit im Unterhaus verloren, hatten viele Tories die beiden heftig kritisiert und ihren Rücktritt gefordert.

Führende konservative Politiker wollten sich öffentlich nicht auf die Zukunft Mays festlegen lassen. Es sei unmöglich zu sagen, ob sie Ende des Jahres noch Premierministerin sein werde.

Zusatzinhalt überspringen Britisches Medienecho Nach ihrer Wahlschlappe steht Theresa May massiv in der Kritik: «Daily Mail»: «Die Tories wenden sich gegen Theresa» «Times»: «May blickt in den Abgrund» «The Sun»: «Sie ist erledigt»

Die Wahlpleite der britischen Konservativen hat zu ersten personellen Konsequenzen bei den britischen Konservativen geführt: Die beiden Co-Stabschefs von Regierungschefin Theresa May sind zurückgetreten.

«Ich übernehme meinen Teil der Verantwortung für diesen Wahlkampf», erklärte Nick Timothy. Der BBC zufolge demissionierte auch Fiona Hill.

Fehler im Wahlkampf

Insbesondere Timothy gilt als verantwortlich für einen der grössten Missgriffe im Wahlkampf: Den Plan für eine Reform der Pflegefinanzierung. Diese wurde als «Demenzsteuer» gebrandmarkt und zwang die Premierministerin zu einer politischen Kehrtwende mitten im Wahlkampf.

May steht nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Parlamentswahl auch in den eigenen Reihen unter Druck. Sie will aber im Amt bleiben und eine Minderheitsregierung zusammen mit der nordirischen

Protestantenpartei DUP bilden.