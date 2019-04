Wikileaks-Gründer Julian Assange ist in London in der Botschaft Ecuadors festgenommen worden.

Der gebürtige Australier lebte dort seit Juni 2012 im selbstgewählten Exil.

Gemäss der britischen Polizei liegt ein Auslieferungsersuchen aus den USA vor. Zudem soll Assange Kautionsauflagen verletzt haben.

Die Polizei hatte zuvor die Erlaubnis erhalten, die Botschaft zu betreten. Dies nachdem die Regierung in Quito ihr Asyl für Assange zurückgezogen hatte. Präsident Lenin Moreno sagte, Ecuador habe Assange das diplomatische Asyl wegen wiederholter Verstösse dagegen entzogen. Er warf Assange unter anderem die Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten vor. Zudem wurde Assange die ecuadorianische Staatsbürgerschaft entzogen.

Man habe die Garantie der britischen Regierung, dass Assange nicht an ein Land ausgeliefert werde, in dem dem 47-Jährigen die Todesstrafe drohen könnte.

Aus dem britischen Aussenministerium hiess es, nun müssten Gerichte entscheiden, wie es weitergehe. Die britische Polizei bestätigte, dass ein Auslieferungsantrag der USA für Assange vorliegt. Zudem habe er mit seiner Flucht in die ecuadorianische Botschaft gegen seine Kautionsauflagen verstossen.

Die Regierung begrüsste die Festnahme. «Niemand steht über dem Gesetz», erklärte die britische Premierministerin Theresa May. Zudem lobte sie die Professionalität der Polizei. Die zusätzlichen Polizeiwachen vor der Botschaft hatten die britischen Steuerzahlen über die vergangenen Jahre Millionen gekostet.

Tweet des britischen Innenministers , Link öffnet in einem neuen Fenster

Assange lebte seit sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft. Er wollte so einer Festnahme und der von ihm befürchteten Auslieferung an die USA entgehen. Weiterhin unklar ist, ob es in den USA überhaupt eine Anklage gegen Assange gibt – und was ihm in dem Fall genau vorgeworfen wird.

Das lateinamerikanische Land hatte Assange Asyl gewährt und damit auch vor einer Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen geschützt. Inzwischen wurden die Ermittlungen in Schweden eingestellt.

Die Enthüllungsplattform Wikileaks bezeichnete den Entzug des diplomatischen Asyls für Assange als «illegal» und als Verletzung internationalen Rechts.

Wikileaks zur Verhaftung , Link öffnet in einem neuen Fenster

Wikileaks trat zunächst in Erscheinung mit der Veröffentlichung geheimer US-Dateien, die unter anderem Menschenrechtsverletzungen und die Tötung von Zivilisten durch US-Truppen in Afghanistan dokumentierten.

Zuletzt stand Wikileaks aber vor allem im Fokus von US-Ermittlungen, weil die Enthüllungswebsite im Präsidentschaftswahlkampf 2016 gestohlene E-Mails der demokratischen Partei veröffentlicht hatte. US-Behörden gehen davon aus, dass die E-Mails von russischen Hackern heruntergeladen und Wikileaks zugespielt wurden.