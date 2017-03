Das Wichtigste in Kürze

In den Niederlanden gewinnt Premierminister Marc Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VDD) die Wahlen.

Nach Auszählung von mehr als 80 Prozent der Stimmen liegt Ruttes Partei so weit vorne, dass sie nicht mehr eingeholt werden kann .

. Rutte kann auf 32 der 150 Sitze hoffen . Danach folgen mit einem grösseren Abstand die Christdemokraten und Wilders Partei für die Freiheit.

Danach folgen Die Wahlbeteiligung war hoch: Laut dem Umfrageinstitut Ipsos gaben 82 Prozent der 13 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das ist so viel wie seit Jahren nicht mehr.

Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden hat der Rechtspopulist Geert Wilders seine Niederlage eingestanden. «Wir gehören zu den Gewinnern der Wahl, aber ich wäre natürlich gern die grösste Partei geworden», sagte Wilders am frühen Donnerstagmorgen in Den Haag.

Wilders gratulierte Ministerpräsident Mark Rutte. Er betonte aber zugleich: «Wir haben ein Viertel Sitze dazugewonnen. Hier steht jemand, der sich freut über den Sieg.»

Nach Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmen wurde Wilders' Partei für die Freiheit (PVV) drittstärkste Kraft hinter Ruttes Rechtsliberalen und den Christdemokraten.

Ruttes rechtsliberale Partei verlor zwar rund ein Vierteil seiner Sitze, dürfte aber stärkste Kraft im Parlament bleiben. Grosser Verlierer dieser Wahlen sind die Sozialdemokraten, die etwa 29 Sitze verlieren dürften.

Ruttes Warnung

Rutte hatte am Wahltag noch einmal vor einem Sieg der Wilders-Partei gewarnt. Nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt und den US-Wahlen «würde der Rest der Welt dann erleben, dass die falsche Art von Populismus erneut den Sieg davongetragen hätte», sagte er.

Wilders Freiheitspartei (PVV), die lange wie die sichere Siegerin aussah, hatte seit Jahresbeginn deutlich an Zustimmung verloren. Wilders selbst hatte seine Partei auf dem Vormarsch gesehen. «Wie immer die Wahl ausgeht, der Geist wird nicht zurück in die Flasche gehen, diese patriotische Revolution wird stattfinden, entweder heute oder morgen», sagte er nach seiner Stimmabgabe in Den Haag.

«Eine gute Nachricht für Europa»

Erste Reaktionen auf den Wahlausgang liessen nicht auf sich warten: Der Kanzlerkandidat der deutschen SPD, Martin Schulz, sagte, den ersten Prognosen zufolge habe die überwältigende Mehrheit der Niederländer der «Hetze von Geert Wilders und seiner unsäglichen Haltung gegenüber ganzen Bevölkerungsgruppen» eine klare Absage erteilt. «Das ist eine gute Nachricht für Europa und für die Niederlande.»

Die Abstimmung in den Niederlanden ist der Auftakt zu insgesamt drei Wahlen in EU-Gründungsstaaten in diesem Jahr, bei denen mit einem Erstarken populistischer und nationalistischer Parteien gerechnet wird. Es sind dies – neben den Niederlanden – die Wahlen in Frankreich im Mai und in Deutschland im Herbst.