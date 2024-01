Am Frankfurter Flughafen fallen zahlreiche Flüge wegen Warnungen vor Schnee und Glätte aus.

Die Hälfte der Flüge sei gestrichen worden, sagte eine Sprecherin.

Auch am Münchner Flughafen kommt es zu zahlreichen Flugannullierungen.

In Zürich läuft bisher Normalbetrieb. Es kann aber zu kleinen Verspätungen kommen.

Wie der Flughafen Zürich auf Anfrage mitteilte, laufe der Betrieb dank Enteisung (De-icing) ohne grössere Beeinträchtigungen. Vereinzelt könne es Annullierungen bei Flügen nach Deutschland – insbesondere via Frankfurt – geben.

Flughäfen im Süden Deutschlands stark beeinträchtigt

Am Flughafen München wurden nach Angaben einer Sprecherin 254 Flüge annulliert. 410 An- und Abflüge sollten dagegen stattfinden. Der kleinere Flughafen in Saarbrücken stellte seinen Betrieb vollständig ein.

Legende: Ein Flugzeug wird heute Morgen am Flughafen Frankfurt enteist. Keystone/BORIS ROESSLER

Wie die Fraport-Sprecherin vom Flughafen Frankfurt mitteilte, seien von den 1047 vorgesehenen An- und Abflügen im Vorfeld 570 annulliert worden. Passagierinnen und Passagieren empfehle man, sich vorab bei den Airlines über ihre Flüge zu informieren und bei Streichungen nicht zum Flughafen zu kommen.

Wetterentwicklungen entscheidend

Weiter teilte der Flughafen Frankfurt mit, es sei noch unklar, ob weitere Streichungen hinzukommen, da man erst einmal die Wetterentwicklungen abwarten wolle.

Die Meteorologen warnten für Mittwoch vor extremer Glatteisgefahr im Südwesten sowie verbreitet Glatteis in der Südhälfte des Landes. Für den Westen und die Mitte Deutschlands sagten sie starken Schneefall voraus. Auch in den mittleren Landesteilen sowie im Osten soll es im Laufe des Mittwochs schneien, wie es im Warnlagebericht hiess.

Bahnverkehr der DB beeinträchtigt

Auch Bahnreisende müssen sich am Mittwoch in Deutschland auf Einschränkungen einstellen. Nach Angaben einer Sprecherin bereitet sich die Bahn (DB) «intensiv» auf die angekündigte Wetterlage vor.

Laut Bahn hielten sich Mitarbeiter in den betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen oder die Verkehrssicherung an Bahnübergängen zu gewährleisten. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung. Zudem wurde die Zugbindung für Fahrten im Fernverkehr am Mittwoch aufgehoben.