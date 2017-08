US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea erneut gewarnt, nachdem Pjöngjang damit gedroht hatte, die US-Pazifikinsel Guam mit Raketen anzugreifen.

«Wir bereiten uns auf eine Menge verschiedener Optionen vor», sagte Trump.

Er verwies erneut darauf, dass das US-Atomwaffenarsenal in einem guten Zustand sei.

Vielleicht seien seine früheren Warnungen nicht klar genug gewesen, sagte US-Präsident Donald Trump in seinem Golfclub in New Jersey.

«Wenn er etwas in Guam unternimmt, dann wird es ein Ereignis sein, wie es noch niemand zuvor gesehen hat, was in Nordkorea passiert», sagte Trump an die Adresse des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. Und: Nordkorea sollte sehr, sehr nervös sein, sagte er weiter. Trump kritisierte auch seine Amtsvorgänger: Diese seien mit Nordkorea zu nachlässig gewesen.

Ziel: Welt von Atomwaffen befreien

Das US-amerikanische Atomwaffenarsenal sei in bestem Zustand. Allerdings sei er immer noch offen für Verhandlungen, sagte Trump weiter.

Er erklärte weiter: Insgesamt sei es sein Ziel, die gesamten Welt von Atomwaffen zu befreien. Die nukleare Bedrohung sei die grösste in der Welt. Das gelte nicht nur für Nordkorea, sondern auch für alle andere Atommächte.