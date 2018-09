«Florence» wütet an der US-Ostküste – erste Todesopfer

Der Hurrikan «Florence» ist in North Carolina auf Land getroffen, das Sturmzentrum bei der Stadt Wrightsville.

Im nahen Wilmington starben zwei Menschen in ihrem Wohnhaus. In Pender County eine.

Zuvor hatte der Wirbelsturm an Windgeschwindigkeit eingebüsst. Doch die langsame Bewegung ist gefährlich.

Bei der Stadt New Bern warten 150 Menschen auf Rettung vor den Fluten.

Besonders heftig ist «Florence» für wassernahe Gebiete auf der Nordseite des Sturms. Als eine der ersten Gegenden wurde der Nationalpark Outer Banks getroffen, eine dem Festland vorgelagerte Insel im Bundesstaat North Carolina.

In Wilmington hat der Sturm bereits zwei Todesopfer gefordert. Nach dem Sturz eines Baumes auf ein Wohnhaus starben eine Frau und ihr Kleinkind, wie die Polizei in Wilmington mitteilte. Der Vater des Kindes wurde mit erheblichen Verletzungen in ein Spital gebracht.

In Pender County sei eine Frau nach einem Herzinfarkt gestorben, weil die Sanitäter wegen der gesperrten Strassen sie nicht erreichen konnten. Die «New York Times» meldete am Freitagnachmittag (Ortszeit) bereits vier Tote durch den Wirbelsturm, ohne dies weiter auszuführen.

Auch New Bern wurde von einer Sturmflut getroffen. Die steigenden Fluten bedrohen viele Menschen. Die Einsatzkräfte der Stadt konnten 200 Personen in Sicherheit bringen, vor einigen Stunden warteten aber noch 150 Menschen auf Rettung.

Über 400'000 Haushalte haben den Zugang zu Strom verloren. Die Behörden rechnen damit, dass Millionen von Menschen ohne Strom sein werden.

Mehr als eine Million Einwohner von North Carolina und dem Nachbarstaat Virginia sind aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Regenmenge von acht Monaten

Zwar wurde «Florence» auf die Kategorie 1 heruntergestuft. Doch weil er sich nur sehr langsam vorwärtsbewegt, wird mit gewaltigen Regenmengen über viele Tage hinweg gerechnet.

North Carolina muss darauf gefasst sein, in zwei Tagen die Regenmenge von acht Monaten aufzunehmen. Zusammen mit den Sturmfluten dürfte das zu grossen Überschwemmungen führen.

Hurrikan, Taifun, Zyklon: Ein Sturm, mehrere Namen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «Hurrikan», «Zyklon» und «Taifun» beschreiben alle dasselbe: Wirbelstürme, die über dem Ozean entstehen. Doch je nach Region heissen diese anders. Im Atlantik und Nordpazifik, beiderseits Nord- und Mittelamerika, werden die Stürme als «Hurrikan» bezeichnet. Im Nordwestpazifik vor China und Japan werden die Wirbelstürme «Taifune» genannt. Im südwestlichen Indischen Ozean und im südwestlichen Pazifik werden sie als «tropische Zyklone» bezeichnet. Um als Hurrikan, Taifun oder Zyklon klassifiziert zu werden, muss ein Sturm Windgeschwindigkeiten von mindestens 119 Kilometern pro Stunde erreichen.