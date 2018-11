Bei den Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 44 gestiegen. Weitere 13 Opfer seien in der Gegend um die nordkalifornische Ortschaft Paradise geborgen worden, teilte die Feuerwehr mit.

Damit sei die Zahl der Opfer in Paradise auf 42 gestiegen. Zudem sind im Küstenort Malibu zwei Menschen tot aufgefunden worden. Der Sheriff von Butte County, Kory Honea, sprach von den tödlichsten Waldbränden in der Geschichte Kaliforniens. Das jüngste Feuer sei dasjenige mit den meisten Todesopfern seit Beginn der Aufzeichnungen in Kalifornien, hiess es weiter.

Erst ein Viertel des Brandes im Griff

Die Brände haben bisher hunderte Quadratkilometer Wald verkohlt und tausende Häuser zerstört. Hunderttausende Menschen mussten sich in Sicherheit zu bringen.

Tausende Feuerwehrleute standen in den vergangenen Tagen im Einsatz, um die Flammen in Kalifornien zu bekämpfen. Der grösste der drei Brände, das sogenannte «Camp»-Feuer in Nordkalifornien, war am Montagabend (Ortszeit) aber noch immer nur zu 25 Prozent eingedämmt.