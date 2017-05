Anschlag in Kabul

Anschlag im Zentrum Kabuls 0:39 min, vom 31.5.2017

Eine Autobombe hat während der Rush Hour im Zentrum der afghanischen Hauptstadt gewaltigen Schaden angerichtet.

Mindestens 80 Menschen wurden laut der Regierung in Kabul getötet – über 350 zum Teil schwer verletzt. Noch schwanken die Opferzahlen jedoch stark.

Die Botschaften Frankreichs und Deutschlands wurden bei der Explosion beschädigt. Ob auch diplomatisches Personal zu Schaden kam, ist nicht bekannt.

Es ist der achte Anschlag in der afghanischen Hauptstadt seit Januar – und der wohl schwerste. Mitten im morgendlichen Stossverkehr explodierte an einem Verkehrsknotenpunkt im Zentrum Kabuls eine Autobombe, die in einem Wassertankwagen versteckt gewesen sein soll.

Der Sprengsatz war von derartiger Wucht, dass noch in mehreren hundert Metern Entfernung Scheiben barsten, mehr als 50 Fahrzeuge sollen zerstört worden sein. Wer eigentliches Ziel des Anschlags war, ist noch unklar.

Schäden an deutscher und französischer Botschaft

Die gewaltige Explosion verursachte auch Schäden an den Botschaften Frankreichs und Deutschlands, obwohl letztere rund 300 Meter vom Anschlagsort entfernt liegt. Das bestätigte die französische Europaministerin Mareille de Sarnez. Neben den beiden Botschaften liegen auch die US- und die britische Vertretung , der Präsidentenpalast sowie viele afghanische Ministerien in der Nähe des Anschlagsorts.

« Es war eine Autobombe in der Nähe der deutschen Botschaft. Es gibt dort aber auch diverse andere wichtige Gebäudekomplexe. Schwer zu sagen, worauf der Anschlag zielte. » Basir Mujahid

Polizeisprecher

Das Nato-Hauptquartier des Einsatzes «Resolute Support», das ebenfalls in der Nähe des Anschlagsortes stationiert ist, verurteilte den Angriff in einer Erklärung scharf. Er spiegle die «barbarische Natur» der Täter und deren völlige Gleichgültigkeit gegenüber Zivilisten. Unter den Verletzten sind laut dem afghanischen Innenministerium auch Frauen und Kinder.

Noch kein Bekenntnis

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. In den letzten Jahren hat neben den radikal-islamischen Taliban auch die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) das Land wieder zunehmend mit Gewalt überzogen. Die Zahl der Opfer war vergangenes Jahr so hoch wie seit dem Fall der Taliban 2011 nicht mehr.

Eines der bisher schwersten Attentate dieses Jahres ereignete sich im März ebenfalls in Kabul. Damals töteten Islamisten bei einem Angriff auf ein Militärspital mindestens 38 Menschen. Über 70 weitere Patienten, Ärzte und Pfleger wurden verletzt. Insgesamt forderten Anschläge in Afghanistan heuer bereits mehrere hundert Menschenleben.