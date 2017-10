Der Zugverkehr in Norddeutschland ist eingestellt. Erste Spitzen des Sturms haben bereits die Schweiz erreicht.

Das Sturmtief «Herwart» zieht über Deutschland hinweg und richtet zahlreiche Schäden an.

Die Deutsche Bahn stoppte grossflächig ihre Züge. In sieben Bundesländern rollten bis auf Ausnahmen keine Züge mehr, teilte eine Bahnsprecherin mit.

Spitzen des Sturms haben bereits die Schweiz erreicht.

Wegen «Herwart» führen derzeit keine Züge mehr in Nord- und Mitteldeutschland, erklärte die Bahn. Betroffen seien praktisch alle Strecken in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Züge aus anderen Regionen in diese Gebiete endeten vorzeitig. In Hamburg fuhr die S-Bahn noch eingeschränkt.

Am Hamburger Hafen trat die Elbe übers Ufer. Der Pegelhöchststand in Hamburg von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser sollte um etwa 10.00 Uhr erreicht werden. Die Hamburger Feuerwehr rückte bis zum Morgen 170 Mal aus.

In Berlin wurde die Feuerwehr am Sonntagmorgen binnen drei Stunden zu 100 Einsätzen gerufen. Sie rief den Ausnahmezustand aus und mobilisierte alle Freiwilligen Feuerwehren der Hauptstadt.

Sturmwarnung an Nord- und Ostsee

An der Nordsee und im höheren Bergland müsse gar mit Orkanböen gerechnet werden, warnten die Meteorologen. So werden an der Nordsee Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern in der Stunde erwartet. Auch für viele Teile der Ostseeküste gabe es eine Sturmwarnung. Im Westen und Südwesten hingegen ist die Sturmgefahr nach DWD-Angaben geringer. Ungemütlich kann es trotzdem werden: Landesweit wird mit schauerartigem und teilweise gewittrigem Regen gerechnet.

Der Sturm erreicht die Schweiz

«In der Höhe erreichte der Sturm von Norden her bereits die Alpen», erklärt Felix Blumer von SRF Meteo. Dies habe zur Absage des Ski-Weltcup Riesenslaloms in Sölden geführt. Auf dem Crap Masegn im Kanton Graubünden wurden ebenfalls bereits 146 Kilometer pro Stunde registriert, erklärt Blumer.

«In der Schweiz sind vor allem der Osten und Süden sowie die Alpen vom Sturm betroffen. Auf dem Eggishorn im Wallis wurden am Sonntagmorgen 124 Kilometer pro Stunde gemessen, auf dem Weissfluhjoch waren es 106 Kilometer pro Stunde», sagt der Wetterexperte.