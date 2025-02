Nach einer schwierigen Suchaktion hat die US-Küstenwache das Wrack eines in Alaska vermissten Zubringerflugzeugs geortet.

Zehn Personen befanden sich gemäss Küstenwache an Bord. Drei seien tot im Innern des Wracks gefunden worden.

Das einmotorige Flugzeug war am Donnerstag vom Radar verschwunden.

Wie die Küstenwache auf der Onlineplattform X schreibt, geht man davon aus, dass sich auch die restlichen sieben Personen im Flugzeug befinden. Diese seien aber aufgrund des Zustands der Maschine derzeit nicht erreichbar.

Laut Polizei und Feuerwehr befand sich das Flugzeug auf dem Weg von Unalakleet ins rund 250 Kilometer entfernte Nome, als es vor der Küste vom Radar verschwand. Schlechtes Wetter hatte die Suche am Boden und aus der Luft erschwert. Laut Behörden waren neun Passagiere und der Pilot an Bord der Cessna Caravan.

Es ist das dritte Flugzeugunglück innerhalb weniger Tage in den USA. Am 29. Januar kollidierte in Washington eine Passagiermaschine mit einem Armee-Helikopter, zwei Tage später stürzte in Philadelphia ein Kleinflugzeug ab.