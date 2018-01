Mögliche Gespräche zwischen Nord- und Südkorea

Aus Tagesschau vom 2.1.2018

Südkorea nimmt die Einladung aus Nordkorea an und möchte gemeinsame Gespräche führen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un hatte erklärt, dass man Athleten an die Olympischen Spiele in Pyeongchang schicken werde und die Beziehung zu Südkorea verbessern möchte.