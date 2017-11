Das Wichtigste in Kürze

Die Positionen von CDU/CSU, der FDP und den Grünen bei zentralen Fragen über eine Regierungsbildung in Deutschland liegen nach wie vor weit auseinander.

Streit gibt es besonders beim Thema Flüchtlingen, Klimaschutz und bei der Verkehrs- und Finanzpolitik.

Gibt es bis zur selbstgesetzten Frist am Freitag keine Grundsatzeinigung zur so genannten Jamaika-Koalition, drohen Neuwahlen.

Derweil werfen sich insbesondere CSU und die Grünen gegenseitig mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Zudem sind die Verhandlungen schwierig, weil die Wünsche der vier potentiellen Partner kosten. Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen von einem Finanzspielraum für die kommenden vier Jahre von bis zu 40 Milliarden Euro aus. Je nach Berechnung – etwa durch Einbeziehung von Umschichtungen im mittelfristigen Finanzplan oder durch Privatisierungen – könnten auch bis zu 45 Milliarden Euro möglich werden.

FDP will Solidaritätszuschlag abschaffen

Die FDP beharrt währenddessen auf der Abschaffung des Solidaritätszuschlages in dieser Wahlperiode. Dabei handelt es sich um eine Ergänzungsabgabe bei der Einkommenssteuer. Ausserdem pocht die FDP auf mehr Ordnung bei der Zuwanderung – in Form eines Einwanderungsgesetzes. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki zeigte sich nach Abschluss der Beratungen am späten Mittwochabend denn auch skeptisch, ob die Regierungsbildung gelingen könne. «Ich würde sagen, es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika.»

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach seinerseits von einer «harten Nummer» in der letzten Verhandlungsnacht. «So gross weiter ist man heute noch nicht gekommen – da muss morgen schon ein ziemliche Sprung nach vorne kommen.» Unionsfraktionschef Volker Kauder appellierte angesichts der verfahrenen Situation an die Unterhändler: «Kompromissbereitschaft ist gefragt, ohne den anderen zu überfordern.»

Noch 24 Stunden Zeit

Dennoch versuchen die Verhandlungspartner bis Freitag, eine Grundsatzeinigung zu erzielen. Diese soll dann als Basis für formelle Koalitionsverhandlungen dienen. Gegen eine Verlängerung sprach sich beispielsweise die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU aus. Man habe sich bewusst ein klares Zeitfenster gegeben. «Wenn man nach drei Wochen Verhandlungen nicht sagen kann, dass man ein stabiles Regierungsbündnis miteinander eingehen kann, dann helfen auch drei weitere Tage nicht weiter.»

Sollte doch noch eine Verständigung erzielt werden, entscheiden die Gremien der vier Parteien in den darauffolgenden Tagen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.