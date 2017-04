Neuwahlen in Grossbritannien

Die Briten werden am 8. Juni ein neues Parlament wählen. Das Unterhaus in London stimmte für den von Premierministerin Theresa May eingebrachten

vorgezogenen Wahltermin.

«Wir machen diese Wahl, um sicherzustellen, dass wir unsere Position für die Verhandlungen mit der Europäischen Union stärken», hatte May vor der Abstimmung gesagt. Das Land brauche eine starke Regierung.

Kritiker werfen May vor, sie wolle mit der Wahl am 8. Juni die Schwäche der Labour-Partei ausnutzen und Brexit-Gegner im Parlament so schwächen, dass das Ergebnis der Ausstiegs-Verhandlungen mit der EU auf jeden Fall akzeptiert wird, unabhängig von den Bedingungen.