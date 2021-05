Mehr als 5000 Menschen schwimmen in die spanische Exklave Ceuta

Die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta erlebt derzeit einen Rekordansturm von geflüchteten Menschen aus Marokko.

Binnen 24 Stunden seien dort mehr als 5000 Menschen angekommen, berichtet der spanische Radiosender «Cadena Ser».

Etwa 1500 von ihnen seien Minderjährige, schrieb die in Ceuta erscheinende Zeitung «El Faro».

Die Menschen schwammen von der marokkanischen Stadt Fnideq aus durch das Mittelmeer oder liefen bei Ebbe auch am Strand entlang, wie spanische Medien berichteten. Mindestens ein Mensch sei dabei ums Leben gekommen.

Das Aufnahmelager der Exklave sei völlig überfüllt und viele der flüchtenden Menschen irrten in der Stadt mit rund 85'000 Einwohnerinnen und Einwohnern herum, hiess es in den Berichten.

Bild 1 / 6 Legende: Über den Wasserweg mussten die Menschen zwei Kilometer schwimmend zurücklegen. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Einige hätten Ceuta mit Schwimmringen oder in kleinen Schlauchbooten erreicht, berichteten spanische Medien. Keystone Bild 3 / 6 Legende: An einigen Stellen konnten die Menschen wegen der Ebbe auch zu Fuss an Land gelangen. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Hilfe erhielten die Menschen vor Ort von spanischen Militärs. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Die Zahl der eintreffenden Menschen stieg im Verlauf des Abends von rund 3000 auf 5000. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Darunter sind auch viele Frauen und Kinder, die schwimmend in die Enklave gelangten. Keystone

Die spanische Militärbasis in Ceuta hat zudem logistische Hilfe angeboten und den Schutz ihrer eigenen Einrichtungen verstärkt. Die Zentralregierung in Madrid kündigte die Entsendung von 200 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten an.

Marokko setzte Grenzkontrollen aus

Marokko hatte am Montag offenbar die Grenzkontrollen zu dem spanischen Gebiet auf nordafrikanischem Boden ausgesetzt. Hintergrund dürfte nach Angaben spanischer Medien die Verärgerung der Regierung in Rabat über die Tatsache sein, dass Spanien die medizinische Behandlung des Chefs der Unabhängigkeitsbewegung Polisario für Westsahara, Brahim Ghali, erlaubt hat.

Brahim Ghali wird seit April in einem spanischen Krankenhaus wegen einer Corona-Erkrankung behandelt. Die Polisario kämpft für die Unabhängigkeit von Westsahara, das von Marokko beansprucht wird.