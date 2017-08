In Australien konnte letztes Wochenende am Flughafen in Sydney ein grossangelegter Terroranschlag vereitelt werden.

Dies, weil der Koffer mit dem selbstgebastelten Sprengsatz beim Check-In am Flughafen zu schwer war. Die Bombe war in einem Fleischwolf versteckt.

Der Anschlag soll von mutmasslichen Mitgliedern oder Sympathisanten der Terrororganisation IS geplant und umgesetzt worden sein.

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Gruppe von Terror-Sympathisanten versucht, den selbstgebastelten Sprengsatz in eine Maschine der Etihad Airways zu schmuggeln. Das Flugzeug vom Typ A380 war am 15. Juli in Sydney in Richtung Abu Dhabi gestartet. Der Plan sei vereitelt worden.

Bauteile für die Bombe per Flugfracht

Unbestätigten Medienberichten zufolge soll der Koffer mit der Bombe zu schwer gewesen sein. Offenbar war die Anordnung für das Attentat von einem wichtigen Mitglied des Islamischen Staates (IS) in Syrien gekommen. Auch Bauteile für die Bombe soll er per Luftfracht aus der Türkei geliefert haben.

Dies sei eines der ausgefeiltesten Terrorvorhaben, die je auf australischem Boden versucht worden seien, so ein hoher Polizeibeamter. Der Sprengsatz war in einem haushaltsüblichen Fleischwolf versteckt gewesen. Schliesslich hätten die Männer noch einen Anschlag mit giftigen Chemikalien geplant.

Anklage wird erhoben

Vier Männer waren am letzten Wochenende in Sydney verhaftet worden. Einer wurde inzwischen frei gelassen, ein weiterer wird noch verhört. Gegen zwei Brüder wird nun Anklage wegen Vorbereitung einer terroristischen Straftat erhoben. Ihnen droht lebenslange Haft.