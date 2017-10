In Australien verliert die konservative Regierung ihre hauchdünne Mehrheit.

Das Oberste Gericht hat entschieden, dass Vizepremier Barnaby Joyce illegal im Parlament sitzt, weil er bei den Wahlen australisch-neuseeländischer Doppelbürger war.

Vier weitere Parlamentarier sind in derselben Situation. Es kommt zu einer Nachwahl.

Am Ende war das Resultat nicht überraschend: Trotzdem sitzt der Schock tief. Barnaby Joyce, illustrer Vizepremierminister Australiens, sass offenbar illegal im Parlament. Das hat das Oberste Gericht beschlossen. Er muss nun zurücktreten und sich erneut den Wählern stellen. Der Grund: Joyce hatte bei seiner Wahl neben der australischen auch die neuseeländische Staatsbürgerschaft.

Das ist gemäss australischer Verfassung verboten. Nationale Parlamentarier dürfen nur Australier sein. Joyce sagt, er habe nicht gewusst, dass er auch die Staatsbürgerschaft seines in Neuseeland geborenen Vaters hatte. Doch Nichtwissen ist in den Augen der Richter keine Ausrede.

Wiederwahl ungewiss

Durch das Urteil verliert die Regierung von Premierminister Malcolm Turnbull ihre Mehrheit von einem Sitz im Unterhaus. Nach Umfragen hat ein unabhängiger Kandidat gute Chancen, Joyces Mandat bei der Nachwahl zu erringen.

Die Staatsbürgerschaft Neuseelands hat er in der Zwischenzeit natürlich abgelegt. Joyce ist nicht der einzige Betroffene: Vier Senatoren – also Mitglieder des Oberhauses – verlieren ihren Sitz auch. Sie werden aber durch jene Kandidaten ersetzt, die bei den letzten Wahlen am zweitmeisten Stimmen hatten.