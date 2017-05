Millionen Franzosen haben das TV-Duell zwischen Le Pen und Macron verfolgt. Die gegenseitigen Angriffe verhinderten eine sachliche Diskussion, sagt SRF-Korrespondent Liebherr.

SRF News: Welcher der beiden Kandidaten hat Sie mehr überzeugt?

Charles Liebherr: Wenn es um die Sache geht, also die Programme der Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, haben mich beide nicht überzeugen können. Bedauerlicherweise war das auch gar nie das Thema im gestrigen Fernsehduell. Gegenseitige Angriffe verhinderten eine Diskussion. Immerhin: Emmanuel Macron hat das eine oder andere Mal eine Frage der beiden Gesprächsleiter einigermassen klar beantwortet. Darauf liess sich Marine Le Pen gar nie ein. Insofern war Macron etwas überzeugender.

Umfrage: Macron gewinnt TV-Duell

Das Institut Elabe hat 1314 Zuschauer der zweieinhalbstündigen Debatte befragt. Resultat: Macron entschied den Kampf um die Gunst des Publikums offenbar für sich.

Eine Mehrheit der befragten Zuschauer fand Macron in der Debatte laut der Umfrage überzeugender als Le Pen. Dies sei der Eindruck von 63 Prozent der Teilnehmer.

34 Prozent der Befragten fanden die Rechtspopulistin überzeugender.

Zusatzinhalt überspringen Charles Liebherr Seit 2014 ist Charles Liebherr Frankreich-Korrespondent von Radio SRF. Er studierte in Basel und Lausanne Geschichte, Deutsche Literatur- und Sprachwissenschaft sowie Politologie. Seit 2000 war er beim Schweizer Radio als Wirtschaftsredaktor tätig.

Le Pens Strategie bestand offenbar darin, Macron zu provozieren. Wie gut hat das funktioniert?

Das war sehr bemühend. Und über die Länge des Duells – fast zweieinhalb Stunden – wurde es immer noch bemühender. Diese ewigen Sticheleien gehören zwar zum Spiel. Aber irgendwann sollte jeder Kandidat, jede Kandidatin auch einmal mit einem guten Argument zu den politischen Versprechen punkten. Es gab Momente, in denen sich Macron hat provozieren lassen. Dann sahen wir ein Lächeln auf Le Pens Gesicht. In der Regel blieb Macron aber eher ruhig. Er argumentierte differenziert und in gepflegter Sprache. Das kann man als Zuschauer natürlich auch wiederum als überheblich und belehrend werten. In meinen Augen waren das zwei Schauspieler in zwei Rollen in zwei verschiedenen Filmen: Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun.

« In meinen Augen waren das zwei Schauspieler in zwei Rollen in zwei verschiedenen Filmen: Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun. »

Was bedeutet das für die Wahl am Sonntag: Bleibt Macron der Favorit?

Ja, Macron ist weiterhin der Favorit. Le Pen konnte Macron nicht destabilisieren oder «entlarven», wie sie es zu Beginn der Sendung versprach. Le Pen müsste gegenüber der ersten Runde die Anzahl ihrer Stimmen mehr als verdreifachen, um überhaupt in die Nähe der Stimmenzahl zu kommen, die ihr einen Sieg erlauben könnte. Das ist, in den zwei Tagen Kampagne, die noch bleiben, doch eher unrealistisch. Dieses Fernsehduell, das kein gutes Bild abgab von der aktuellen französischen Politik, wird an der Ausgangslage kaum noch etwas ändern. Macron geht als grosser Favorit in die Stichwahl am Sonntag.

Das Gespräch führte Salvador Atasoy.