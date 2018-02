Bei einem Zugunglück in den USA sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen ums Leben gekommen.

Ein Passagierzug ist im Bundesstaat South Carolina mit einem Güterzug zusammengestossen.

Mehr als 50 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Sheriff im Bezirk Lexington auf Twitter mit.

Der Zug Nummer 91 der Bahngesellschaft Amtrak war in der Nacht zum Sonntag von New York nach Miami in Florida unterwegs, als er mit dem Güterzug zusammenstiess, so der Sender NBC unter Berufung auf Amtrak.

An Bord waren NBC zufolge 139 Fahrgäste und 8 Mitarbeiter. Einige Waggons seien entgleist, teilte der Sheriff von Lexington mit. Über die Unglücksursache ist noch nichts bekannt.