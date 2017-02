Giftmord an Kim-Halbbruder?

Weitere Details zum Mord an Kim Jong Nam: Spekulationen zufolge soll es sich um eine nordkoreanische Agentin handeln.

Nach dem mutmasslichen Giftmord am ältesten Halbbruder von Nordkoreas Machthaber in Malaysia hat die Polizei eine zweite Verdächtige verhaftet.

Medienberichten zufolge soll Pjöngjang den Leichnam des Ermordeten eingefordert haben.

Zudem wurden weitere Details zum Tathergang bekannt. Die Behörden sprechen von einer möglichen Agenten-Tat.

Die 29-jährige Verdächtige soll im Besitz eines indonesischen Reisepasses sein. Am Mittwoch war im Zusammenhang mit dem Tod von Kim Jong Nam (45) bereits eine 28-Jährige Frau festgesetzt worden. Sie soll Papiere aus Vietnam dabei gehabt haben. Spekuliert wird, dass es sich um Agentinnen des nordkoreanischen Geheimdienstes haben könnte.

Pjöngjang fordert Leichnam ein

Auf die Spur der beiden Frauen kam die Polizei durch die Aufnahmen von Überwachungskameras auf dem Flughafen der Hauptstadt Kuala Lumpur. Dort war der älteste Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers von zwei Frauen angegriffen worden, als er am Montag nach China fliegen wollte. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. Südkorea beschuldigt das Regime in Pjöngjang, hinter dem mutmasslichen Giftmord zu stecken. Von dort gab es auch nach drei Tagen keinerlei Kommentar.

Mehrere malaysische Zeitungen berichteten jedoch unter Berufung auf die dortige Polizei, dass Pjöngjang von Malaysia die Auslieferung des Toten verlangt. Dies sei aber bereits abgelehnt worden. Der Leichnam Kim Jong Nams war am Mittwoch in einer Klinik in Kuala Lumpur obduziert worden, um die genaue Todesursache zu klären. Wann das Ergebnis bekannt gegeben werden soll, ist noch nicht bekannt. Offiziell bestätigt die Polizei nicht einmal, dass es sich um den Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers handelt.

Abgelenkt und in den Schwitzkasten genommen

Der 45-Jährige – erstgeborener Sohn des früheren Diktators Kim Jong Il – wurde früher auch als möglicher Nachfolger gehandelt. Noch zu Lebzeiten des Vaters fiel er jedoch in Ungnade. Nach dessen Tod im Dezember 2011 rückte sein jüngerer Halbbruder an die Spitze des kommunistischen Staates auf. Kim Jong Nam lebte seither die meiste Zeit im Ausland. Mehrfach äusserte er sich kritisch über die Situation in seinem Heimatland, der letzten kommunistischen Dynastie. Als Regimegegner galt er jedoch nicht.

Unterdessen wurden weitere Details zum Hergang des Attentats bekannt. Nach einem Bericht der «New Straits Times» (Donnerstag) dauerte der Überfall nur fünf Sekunden. Demnach wurde der Nordkoreaner vor dem Check-In-Schalter von einer der beiden Frauen abgelenkt. Die andere nahm ihn von hinten in den Schwitzkasten und vergiftete ihn. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras soll zu sehen sein, wie sie einen Handschuh trug, der möglicherweise mit Gift präpariert war.

Das Blatt zitierte den Leiter einer Polizei-Sondereinheit, Datuk Seri Mohamad Fuzi Harun, mit den Worten: «Wir haben Grund zu der Annahme, dass dies das Werk von ausländischen Agenten war.»