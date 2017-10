Das Wichtigste in Kürze

Der katalanische Regierungschef Puigdemont hat sich nicht an die Forderung der spanischen Zentralregierung gehalten.

Spaniens Regierung bezeichnet Puigdemonts Antwort als nicht ausreichend.

Vize-Ministerpräsidentin Soraya Saenz fordert Puigdemont auf, bis Donnerstag zu erklären, dass er die Unabhängigkeit nicht ausgerufen hat.

«Verpflichtung zu Frieden und Demokratie»

Puigdemont sagte er werde bei seiner Entscheidung die Verpflichtung seiner Regierung zu Frieden und Demokratie garantieren. Zum 77. Todestag des vom Franco-Regime hingerichteten Separatisten Lluis Companys legte Puigdemont am Sonntag Blumen am Grab des früheren Regionalpräsidenten nieder. Man erlebe in Katalonien «schwere, aber hoffnungsvolle Stunden», betonte er.

Der spanische Innenminister Zoido reagierte schnell auf die Worte Puigdemonts. Frieden und Demokratie müssten «im Rahmen der verfassungsmässigen Ordnung» geachtet werden, entgegnete er. Er rief Puigdemont dazu auf, sich nicht von «einer radikalen Minderheit» beeinflussen zu lassen, die Katalonien «an den Rand des Abgrunds» getrieben habe.

Druck aus den eigenen Reihen

Zugleich riefen linksgerichtete Vertreter der katalanischen Regionalregierung Puigdemont auf, trotz aller Warnungen die Abspaltung von Spanien konsequent zu Ende zu führen. Der Chef der linken Partei ERC, die zum Regierungsbündnis Junts pel Sí (Gemeinsam fürs Ja) gehört, Oriol Junqueras, rief Puigdemont auf, als Antwort auf das Ultimatum die Unabhängigkeit zu erklären. «Wir werden das Mandat vom 1. Oktober befolgen», sagte er in Barcelona.

Katalonien verschiebt Unabhängigkeit

Junqueras bezog sich dabei auf das umstrittene Referendum, das Barcelona trotz Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Willen Madrids vor knapp zwei Wochen abgehalten hat. Rund 90 Prozent hatten für eine Abspaltung gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei etwas mehr als 40 Prozent.

Auch die linksradikale Partei CUP, die die Regierung Puigdemont im Regionalparlament stützt, forderte eine «klar bejahende Antwort».

Puigdemont hegt laut Medien Zweifel

Medien berichteten, Puigdemont habe wegen der geringen internationalen Unterstützung einer Abspaltung Kataloniens und wegen der Abwanderung von Firmen Zweifel bekommen, ob er die Unabhängigkeit ausrufen solle. Der liberale Politiker rief Madrid mehrfach zum Dialog auf.

Nach amtlichen Informationen verlegten in den vergangenen Tagen seit Zuspitzung des Konflikts mindestens 540 Unternehmen ihren Hauptsitz von Katalonien in andere Regionen der viertgrössten Volkswirtschaft der Eurozone. Die stellvertretende Regierungschefin Soraya Saénz de Santamaría sagte am Samstag, der Konflikt werde die Wirtschaft nicht nur Kataloniens, sondern ganz Spaniens in Mitleidenschaft ziehen.