Marie Yovanovitch weist in einer öffentlichen Anhörung im US-Repräsentantenhaus Vorwürfe zurück.

Korrupte Ukrainer hätten gemeinsam mit willigen Amerikanern ihre vorzeitige Abberufung eingefädelt, so die einstige US-Botschafterin in der Ukraine.

Während sich Yovanovitch im Repräsentantenhaus äussert, attackiert der US-Präsident die Ex-Botschafterin auf Twitter.

Sie habe nie eine Liste verteilt mit Personen, gegen die nicht ermittelt werden dürfe, betont Marie Yovanovitch. Auch hätte sie nie gesagt, dass die Befehle des US-Präsidenten zu ignorieren seien. Stattdessen hätten «korrupte Ukrainer gewisse Amerikaner als willige Partner gefunden, um die Abberufung einer US-Botschafterin einzufädeln».

Opfer einer «Schmierkampagne»

Die frühere US-Botschafterin in der Ukraine sprach von einer «Schmierkampagne» gegen sie, geführt von Rudy Giuliani, dem persönlichen Anwalt vom US-Präsidenten Trump, und anderen. Am 24. April sei sie vom US-Aussenministerium per Telefon aufgefordert worden, mit dem nächsten Flugzeug nach Washington zurückzukehren. «Es Es wurde kein echter Grund genannt, warum ich gehen muss.»

Yovanovitch wurde auch auf das Gesprächsprotokoll des Telefonats zwischen Trump und Selenskyj am 25. Juli angesprochen, das im Zentrum der Ukraine-Affäre steht. Sie hätte als eine «grosse Bedrohung» empfunden, wie sie Trump darin denunzierte.

Ihre plötzliche Absetzung würde «zwielichtigen Interessen auf der ganzen Welt» in die Hände spielen. Die Geschehnisse hätten der Welt gezeigt, «wie wenig es braucht, einen US-Botschafter abzusetzen, der nicht das leistet, was man will».

Marie Yovanovitch Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Marie Yovanovitch war ab 2016 US-Botschafterin in der Ukraine. Im Mai 2019 wurde sie vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit von ihrem Posten abberufen. Der Generalstaatsanwalt der Ukraine, Jurij Luzenko, hatte ihr in einem Interview vorgeworfen, sie habe ihm eine Liste von Leuten vorgelegt, gegen welche die Staatsanwaltschaft nicht ermitteln solle. Das US-Aussenministerium hatte den Bericht dementiert.

Während Yovanovitch im Repräsentantenhaus sprach, griff sie der US-Präsident auf Twitter an. Überall wo Yovanovitch hingegangen sei, sei es «schlecht geworden». Weiter betont Trump, dass ein Präsident das absolute Recht habe, Botschafter zu berufen.

Adam B. Schiff, demokratisches Mitglied des Repräsentantenhauses, hob zuvor, die Anhörung eröffnend, die herausragende Arbeit von Yovanovitch hervor. Als beispielhafte Beamtin habe sie in der Sowjetunion und in der Ukraine gegen Korruption gekämpft und sich damit auch Feinde geschaffen.

Auf der persönlichen und politischen Agenda von Präsident Trump sei sie als ein Hindernis wahrgenommen worden. Die Frage sei nicht, ob sie der US-Präsident habe abberufen können, sondern warum er dies getan habe.

Demgegenüber betonte Devin Nunes, republikanischer Vertreter im Repräsentantenhaus, dass sich die Demokraten in den Untersuchungen zu einem möglichen Impeachment-Verfahren gegen Trump auf Hörensagen beriefen – auf eine Zeugin, die bloss aus zweiter Hand von Trumps Aktionen wüsste.

Machtmissbrauch oder «Hexenjagd»?

Bereits am Mittwoch hatten Abgeordnete im US-Kongress zwei Zeugen öffentlich befragt – den geschäftsführenden US-Botschafter in der Ukraine William Taylor sowie den Osteuropa-Zuständigen im US-Aussendepartement George Kent. Beide Diplomaten hatten signalisiert, Trump habe in der Ukraine-Affäre die US-Aussenpolitik für wahltaktische Zwecke genutzt.

Trump veröffentlicht weiteres Transkript Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen US-Präsident Donald Trump hat ein weiteres Gesprächsprotokoll eines Telefonats mit dem damals designierten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht. In dem Gespräch am 21. April gratulierte Trump Selenskyj zu seinem Wahlsieg, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Anders als in einem weiteren Telefonat am 25. Juli ermuntert Trump Selenskyj in dem Gespräch im April nicht zu Ermittlungen, die seinem Rivalen Joe Biden von den US-Demokraten hätten schaden können. Das Telefonat im April besteht im Wesentlichen aus dem Austausch freundlicher Worte.

Die US-Demokraten im Repräsentantenhaus führen Untersuchungen, die zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump führen könnten. Sie werfen ihm vor, seine Macht missbraucht zu haben, um die ukrainische Regierung dafür zu gewinnen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Es besteht der Verdacht, dass Trump Militärhilfe an das Land in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar als Druckmittel einsetzte. Trump spricht von einer «Hexenjagd».