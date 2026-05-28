Seit 15 Uhr läuft der Gedenkanlass in Blatten, der auf dem Schuttkegel stattfindet, der das Dorf weiterhin überdeckt.

«Vor einem Jahr stand die Schweiz still», sagte die Bundesrätin Karin Keller-Sutter in ihrer Rede vor den rund 500 Gästen.

«Die Bilder haben sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt», so die Bundesrätin.

Der Schuttkegel. Omnipräsent im Lötschental seit dem 28. Mai 2025. Mitten auf dem Schuttkegel stehen am Jahrestag zwei weisse Zelte, um den Gästen, die am Nachmittag am Gedenkanlass teilnehmen, Schatten zu spenden.

«Das war der Wunsch der Menschen von hier. Dass der Anlass an jenem Ort stattfindet, an dem sie lange Zeit gewohnt und gelebt haben», sagt Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Blatten. Deshalb hätten sie sich für den Schuttkegel entschieden.

Legende: Das Zelt spendet den Gästen während des Gedenkanlasses Schatten. SRF/Sabine Steiner

«Es ist fast wie in einer Mondlandschaft hier», sagt die SRF-Reporterin Sabine Steiner. Viele Steine, viel Sand, viel Geröll. Dort, wo bis vor einem Jahr der Altar der Kirche gestanden hat, steht auf einem Betonsockel ein Holzkreuz. Aber auch Bagger und Container sind zu sehen: «Man sieht, dass hier gearbeitet wird.»

Für die Gedenkfeier haben sich rund 500 Menschen angemeldet. Darunter die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten, die vor einem Jahr ihre Heimat verloren haben. Aber auch Behörden und zahlreiche Medienschaffende sind vor Ort.

Legende: Auf dem Schuttkegel wird sonst gearbeitet, nun findet der Gedenkanlass zum Jahrestag dort statt. SRF/Sabine Steiner

Die Behörden legten bei der Organisation des Jahrestags Wert darauf, die Blattnerinnen und Blattner vor der Medienöffentlichkeit zu schützen. Deshalb findet nach dem offiziellen Gedenkanlass eine Gedenkmesse in einem kleineren Rahmen statt, bei der die Einheimischen unter sich sein können.

Dem Gemeindepräsidenten Matthias Bellwald ist es wichtig, dass die Menschen am Gedenkanlass Danke sagen können für die Hilfe, die sie bekommen haben. Und dass sie im zweiten Teil während der Gedenkmesse in sich gehen und sich mit dem Verlust vor Ort auseinandersetzen können.

«Bei mir brechen heute viele Erinnerungen auf», sagt Matthias Bellwald. Aber er sehe auch, wie viel in diesem Jahr bereits gemacht worden sei. «Neben der Erinnerung an das alte Blatten blicke ich deshalb auch optimistisch nach vorn.»