Antikörper sind ein essenzieller Bestandteil des menschlichen Immunsystems. Die winzigen Proteine schützen uns vor verschiedenen Infektionen durch Bakterien und Viren.

Für jeden Erreger bildet das Immunsystem ganz viele verschiedene Antikörper, die unterschiedliche Funktionen haben. Vereinfacht gesagt binden Antikörper an den Erreger und hindern ihn so, in menschliche Zellen einzudringen. Zudem werden Erreger mit gebundenen Antikörpern von bestimmten Immunzellen direkt angegangen und abgetötet.

Kommt ein Mensch später erneut mit dem Erreger in Kontakt, ist sein Immunsystem gewappnet und kann die Infektion abwehren.